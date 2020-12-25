【新冠肺炎】日本單日個案創新高　東京2病例與英國變種病毒有關

日本的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情未有放緩，全國在12月25日新增3792宗確診，再次創下新高，而首都東京則新增884宗病例。首相菅義偉呼籲民眾在年底及新年期間盡量不要舉行聚會，避免增加感染。

東京確診個案25日新增884宗，這是繼當地在24日創下888宗最高單日確診紀錄後第二高的數目，累計增至54,902宗。不過東京在25日並沒有出現死亡個案，喪生人數維持在587宗。

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日本放送協會（NHK）報道，截至當地時間25日下午6時30分，日本全國累計個案達214,514宗，3,162人死亡。

首相菅義偉25日向國民發言，指政府沒需要再宣布全國進入緊急狀態，但會研究鼓勵食肆縮短營業時間，並呼籲大家靜靜地留在家中度歲。

2患者感染英國變種病毒

NHK引述消息人士報道，東京有兩名患者感染英國的變種病毒，屬全國首宗。東京都政府24日曾指出，3名由英國回國的人士以及其中1人的1位家屬對病毒測試呈陽性反應，國立感染症研究所為4人的樣本作基因檢測，最終發現其中感染正在英國傳播的新變種病毒。

都政府官員指出，1名30多歲男子及2名20多歲女子在12月14日至17日從英國回國後證實感染病毒，3人入境時最初的病毒測試為陰性，但他們後來出現徵狀，並被東京的醫療機構發現確診。