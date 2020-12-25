【聖誕日】美田納西清晨爆炸案損數十建築　警稱非意外　 FBI調查

美國田納西州（Tennessee）12月25日聖誕日早上懷疑發生露營車爆炸案，造成至少3人受傷，附近數十建築物受損、玻璃破碎，居民受驚。警方之後表示，相信事件屬於故意行為。美國聯邦調查局（FBI）和美國酒精、煙草、火器和爆炸物管理局（Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives）等多部門正聯手調查。

事發地點位於田納西州首府納什維爾（Nashville）市中心，事件中有至少3人受傷送院，幸並非嚴重受傷。警察與消防員已經到場。

有居住在附近的目擊者表示，當時看到有大約4架車着火，「感覺像是有炸彈，很大那種。」他又稱，自己家內的窗戶都破碎，「若我當時站在那裏，那會很可怕。」

this looks like another country not #Nashville on Christmas day 😢#nashvilleexplosion pic.twitter.com/Q6ariRdhzy — ღ julianne ღ (@i_am4tunate) December 25, 2020

在聖誕日早上簡短新聞發布會上，納什維爾大都會警察發言人說，警方接報發現可疑車輛而前往事發地，該車輛在美國東部時間清早6點30分左右發生大爆炸。警方相信爆炸是有意為之，多部門正聯手調查，包括聯邦調查局和美國酒精、煙草、火器和爆炸物管理局等。該區現被封鎖展開調查。

↓附近住宅受爆炸影響時的閉路電視片段↓