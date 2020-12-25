聖誕節｜美國田納西露營車爆炸損數十建築　事前播錄音警告有炸彈

美國田納西州（Tennessee）12月25日聖誕日清晨發生懷疑露營車爆炸案，造成至少3人受傷。爆炸威力強勁，附近數十建築物受損、玻璃破碎，居民受驚。警方稱，相信事件屬蓄意行為，涉事露營車在爆炸發生前播放錄音，警告稱車上炸彈會在15分鐘後爆炸。美聯社報道，救援人員在現場發現人類遺骸。 警方在事發後多個部門包括美國聯邦調查局（FBI）已開始聯手調查事件，美國總統特朗普（Donald Trump）已聽取官員匯報。

事發地點位於田納西州首府納什維爾（Nashville）市中心，事件中有至少3人受傷送院，幸該3人並非嚴重受傷。

露營車播錄音：有炸彈

田納西州納什維爾市的警方說，他們早上接到電話，對方稱有一輛露營車正在播放錄音，說車輛會爆炸。警察試圖立即疏散該地區並召集炸彈小隊，之後露營車在電訊設施附近爆炸。

《田納西人報》（Tennessean）引述有目擊者稱，露營車當時播放錄音警告「現在疏散，有炸彈，這架車有炸彈，將會爆炸。」然後錄音開始15分鐘的倒數。

❌🇺🇸❌#USA: The moment of the explosion of the RV in #Nashville caught on video. pic.twitter.com/qbIFOrOOJc — WAR RAGE (@warragex) December 25, 2020

this looks like another country not #Nashville on Christmas day 😢#nashvilleexplosion pic.twitter.com/Q6ariRdhzy — ღ julianne ღ (@i_am4tunate) December 25, 2020

↓爆炸後的現場↓

Footage from the scene on 2nd Ave North as multiple agencies continue to work and investigate an explosion from earlier this morning. pic.twitter.com/5g40RhwNNl — Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) December 25, 2020

在聖誕日早上簡短新聞發布會上，納什維爾大都會警察發言人說，警方接報發現可疑車輛而前往事發地，該車輛在美國東部時間清早6點30分左右發生大爆炸。警方相信爆炸是有意為之，多部門正聯手調查，包括聯邦調查局和美國酒精、煙草、火器和爆炸物管理局（Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives）等。該區現被封鎖展開調查。

有居住在附近的目擊者表示，當時看到有大約4架車着火，「感覺像是有炸彈，很大那種。」他又稱，自己家內的窗戶都破碎，「若我當時站在那裏，那會很可怕。」

↓附近住宅受爆炸影響時的閉路電視片段↓