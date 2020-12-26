新冠疫苗｜巴西總統指科興疫苗有效率「似乎很低」

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）12月24日在一場網絡直播中，指科興疫苗有效率「似乎很低」，但他沒有提供具體數據。巴西聖保羅州（Sao Paulo）衞生官員則指科興疫苗的有效率在50%至90%之間，詳細結果將在2021年1月7日公布。

中國疫苗在巴西成為政治議題，總統博爾索納羅多次作出批評，與州政府的看法分歧，據美聯社報道，他12月24日在一場社交網站的直播中，突然稱科興疫苗的有效率「似乎很低」，但沒有講述具體數據。目前巴西聖保羅州正在展開科興疫苗的第3期臨床測試。

巴西聖保羅州衞生部長戈林希泰恩（Jean Gorinchteyn）則指，第1期測試已顯示疫苗有效率通過當地所需門檻，即超過50%，他又提到有效率低於90%。詳細結果將在2021年1月7日公布。

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科興疫苗在巴西、土耳其和印尼都在展開第3期臨床測試。土耳其研究人員12月24日稱，根據在當地第3期臨床試驗的中期數據顯示，科興疫苗的有效率為91.25%。

土耳其研究人員稱，除了一人出現過敏反應外，疫苗試驗期間沒有出現重大副作用事件。他們表示，疫苗引起的常見不良反應是發燒、輕度疼痛及輕度疲勞。