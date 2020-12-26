【聖誕節】拜登賀錦麗發表聖誕文告　呼籲繼續抗疫避免大型聚會

美國候任總統拜登（Joe Biden）和候任副總統賀錦麗（Kamala Harris）12月25日聖誕節分別發表聖誕文告，呼籲美國人繼續遵守新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）防疫措施，避免大型聚會。

From our family to yours, Merry Christmas and Happy Holidays. pic.twitter.com/NzVEFFfrG1 — Joe Biden (@JoeBiden) December 25, 2020

拜登和夫人吉爾（Jill Biden）透過社交媒體發表聖誕文告。他說：「吉爾和我祝願你和你的家人這個季節平安、快樂、健康和幸福。但我們知道，對於我們國家的許多人來說，今年是非常艱難的一年，在這個季節，我們得到提醒，我們共同的人性充滿希望，我們應該為彼此做些什麼，我們的許多美國同胞正在努力尋找工作，為了養家餬口、支付房租或抵押貸款。」

拜登提到，「這提醒我們，在這個世界上，我們要互相關心，盡我們所能，成為朋友和陌生人的幫助和希望之源」他表示，他們家通常會在平安夜接待多達25人，但今年由於疫情，他們取消了這個傳統。「我們會想念家人，但為了保證家人的安全，我們需要這樣做。我們希望你們今年也能考慮限制旅行和家庭聚會的規模。」

吉爾說：「許多家庭正在面臨他們失去親人的第一個聖誕節。喬和我都知道這種悲傷。我們也知道，在悲痛的時刻，一句善意的話有重大的意義。」拜登夫婦還感謝軍裝人員、前線和必要工作人員和疫苗研究員。

Our traditions may look a little different this year but the love we share remains the same. From our family to yours, have a safe and very merry Christmas. pic.twitter.com/RSjkHwvcU2 — Kamala Harris (@KamalaHarris) December 25, 2020

賀錦麗當天和丈夫任德龍（Doug Emhoff）另外也錄製影片，發表聖誕文告。她說：「我知道今年聖誕節與以往的聖誕節大不相同，但這仍然是一個互相問候、互相探望、互相祝賀的時刻。」她也指，「我們將度過這個難關。」