新冠疫苗｜部分歐盟國家開始注射計劃　德國101歲婆婆率先接種

歐盟27國均收到首批新冠肺炎（COVID-19）疫苗，原定12月27日一起啟動接種計劃，不過德國、匈牙利與斯洛伐克已急不及待，「偷步」在12月26日開展計劃。在德國，一名101歲婆婆成為國內首位接種者。

在德國薩克森-安哈爾特邦（Saxony-Anhalt）一間護養院，職員直言「每一天的等待也是太多」，已經開始為院友及職員注射輝瑞（Pfizer）疫苗，其中院內的101歲婆婆Edith Kwoizalla成為國內首位接種者。按照德方計劃，首批接種者為居住在護養院者、逾80歲長者及護理人員。

斯洛伐克同樣提早在12月26日開始疫苗接種計劃，首位接種者為一名傳染病專家。至於在匈牙利，當地12月26日早上收到疫苗後，開始為首批護理人員接種。

Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries.



Vaccination will begin tomorrow across the EU.



The #EUvaccinationdays are a touching moment of unity. Vaccination is the lasting way out of the pandemic. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 26, 2020

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）12月26日宣布，疫苗已陸續運送至所有歐盟會員國，並表示疫苗將幫助民眾生活逐步恢復正常，形容歐盟將在艱難的一年中揭開新一頁。