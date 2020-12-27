新冠疫苗｜俄羅斯總統普京決定接種「衛星V」

俄羅斯克里姆林宮12月27日稱，總統普京（Vladimir Putin）會接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。

俄羅斯總統發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）27日向俄羅斯國營電視台俄羅斯第一台（Rossiya 1）稱：「他將會接種。他已做出決定，以及正在等待所有正式手續完成。」

俄羅斯12月較早時就該國研發的「衛星V」（Sputnik-V）疫苗推出自願接種計劃，由該國的最脆弱群體開始進行接種。

俄羅斯首都莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）27日在其網站公布，年逾60者可在28日起申請接受注射。此前一天，該國衞生部稱，經過另外進行的測試後，批准讓長者接種疫苗。

「衛星V」由俄羅斯加馬列亞研究所（Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology）研發。

普京在8月11日宣布疫苗已註冊時還稱，他的一個女兒已經接種了該疫苗，但未有透露是哪一位女兒。

研究所11月24日宣布，根據第二次中期數據顯示，「衛星V」疫苗的有效率在注射首劑的42天後可以達到逾95%。

「衛星V」註冊後，8月12日開始第三階段試驗。惟「極速註冊」的舉動惹來一些質疑。由於該疫苗自6月中開始臨床測試，不足2個月便實行註冊。該國8月15日宣布已開始生產首批疫苗。