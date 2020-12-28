中國駐韓大使館澄清　韓國籍船隻遭中方扣押報道不實

對於一些韓國媒體報道中方為執行對朝鮮制裁決議扣押韓國籍船隻一事，中國駐韓國大使館發言人王煒12月26日進行回應，指出韓國媒體相關報道不實。

中國目前擁有多艘萬噸級執法船，在東海、南海等海域進行巡視。圖為2017年4月6日，中國海警船在黃巖島（菲律賓稱帕納塔格礁）海域附近巡航。（Reuters）

據韓聯社12月27日報道，王煒12月26日就部分韓國媒體報道中方為執行對朝鮮制裁決議扣押韓國籍船隻一事澄清，相關報道不實，該船隻涉嫌向中國走私成品油，中國海警遂依法對該船進行登臨檢查。

按照王煒說法，該韓國籍運油船系在中國廣東江門上川島南偏東海域涉嫌向中國走私成品油，且當時該船未懸掛國旗，自動識別系統顯示其船籍為中國籍，中國海警依法對該船進行登臨檢查。

王煒透露，韓國海警向中方提供該船為韓國籍的證明材料後，經雙方協商，並參照國際慣例做法，中國海警向韓國海警移交了管轄權，由韓方進行調查處理。案件處理過程中，中方依法保障了該船船員的合法權利。

在這之前，韓國外交部12月24日證實，一艘韓籍石油化學品運輸船（9,000噸級）在澳門臨近海域接受了中國有關部門的登船檢查。韓國一名外交部官員稱，中方並未懷疑該船違反對朝鮮制裁，韓國政府在得知相關情況後立即提供領事協助，並同中方進行了及時必要的溝通，但受氣象、水文等現場因素影響，耗費了一定時間。

韓聯社指出，目前該船隻正返航韓國，韓國政府計劃在該船抵港後做進一步調查。