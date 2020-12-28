交易規模超美歐總和　中企拉美併購僅是一個更大計劃開始

中資企業海外併購勢將連續第四年下降，但針對拉美的交易規模比歐美加起來還要多，成為一些企業可以成功聯姻的地區。

據彭博社報道，彭博彙編數據顯示，中資企業海外併購勢將連續第四年下降，今年規模僅有311億美元，為2007年以來最低水平。而針對拉美的交易規模為77億美元，比歐美加起來還要多。

由於疫情使歐美的戰略產業容易成為惡意收購的目標，再加上國家安全方面的擔憂，中資企業買家今年在歐美受到愈來愈嚴格的審查。於是買家將注意力轉向了拉美，當地多年來的政治和社會動盪局勢使得其他一些外國公司離場。

馬德里的卡米亞斯大主教大學（Universidad Pontificia Comillas）國際經濟學教授阿拉韋特斯（Alfredo Arahuetes）說：「這給中國的長期戰略投資者帶來了千載難逢的機遇」，「中國買家以相當優惠的價格找到優質資產。這種趨勢可能會在未來幾年繼續。」

這張2019年1月16日航拍的照片是希臘比雷埃夫斯港，該港口被稱為「一帶一路」典範項目。希臘也被視為中國「一帶一路」戰略中與歐洲國家合作最穩固的橋頭堡。（新華社）

上個月，中國國家電網同意收購智利一家電網公司的控制權，包括債務在內標的估值為43億歐元，是今年中國最大的海外收購交易。國家電網還於今年早前完成了對Sempra Energy智利資產的收購。

再看墨西哥，中國國家電力投資集團收購了當地最大的獨立可再生能源公司Zuma Energia。中國長江三峽集團此前以近36億美元收購了Sempra在秘魯的業務。

桑坦德亞太區負責人Antony Hung說，對於那些需要大量資本支出的拉美大型企業，中國買家能拿的出真金白銀去投資，「中資公司將拉美的併購僅僅看做是一個更遠大計劃的開端」，「真正的最終目標是投資於這些資產，為所有利益相關者提高長遠價值。」