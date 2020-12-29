美國財政部加強中企投資禁令　適用於中國軍方企業子公司

美國特朗普（Donald Trump）政府12月28日宣布加強一項行政命令，禁止美國投資者購買據稱由中國軍方控制的公司的證券。此前該命令引發內鬥，財政部試圖削弱該指令遭國務院與國防部強烈反對。

美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）被視為對華比較温和的人物，而國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）則是對華鷹派典型代表。圖為2020年5月29日，美國財政部長姆努欽（右）、國務卿蓬佩奧（左）等人走出橢圓形辦公室，準備與美國總統特朗普一起在華盛頓白宮玫瑰園發表講話。（AP）

據路透社報道，美國特朗普政府12月28日宣布加強一項11月發布的行政命令，禁止美國投資者購買據稱由中國軍方控制的公司的證券，此前美國各政府機構對是否削弱相關指令存在分歧。

美國財政部發布的行政命令將適用於交易所交易基金（ETF）和指數基金，以及被指定為中國軍方擁有或控制的中國公司的子公司。

報道引述一名消息人士稱，美國國務院和國防部已經駁回了財政部削弱該行政命令的提議。之前有報道指，財政部希望把中國子公司排除在禁令之外，但這一努力遭到美國國務院和五角大樓的強烈反對。

美國財政部12月28日發布的指引明確規定，這些禁令適用於「中國共產黨軍方企業的任何子公司，（生效時間）會在被列入財政部公開的子公司名單後」。

指引還補充說，美國財政部打算將由中國軍工企業持股50%以上或受軍工企業控制的公開交易實體列入該名單。

這份名單是根據美國1999年的一項法律所規定，到目前為止，五角大樓已將35家中國公司列入黑名單，其中包括石油巨頭中海油和中國最大的晶片製造商中芯國際。自11月開始，多間指數公司已相繼移除有關企業。