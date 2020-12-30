一分鐘看世界｜輕症新冠病人完治無期？德國疫苗擺烏龍、中歐協定

今天是12月30日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：

輕症新冠病人完治無期？

據研究人員指，全世界超過4,600萬新冠案例中，至少有數百萬患者出現「慢性新冠」症狀，包括記憶力衰退、嚴重疲勞、心律不齊甚至殘障等。令許多科學家感到驚訝的是，受影響的不止是重症患者，許多輕症甚至無需入院的感染者，也在「康復」後出現後遺症……（點擊了解更多）

疫情初期許多醫療資源不足的地區優先安排重症患者進行治療，輕症患者則被建議留在家中。圖為今年4月美國一家醫院專門治療新冠病人的醫護人員在深切治療部診治病人。（Getty）

德國針劑OD事件

歐盟12月27日展開新型冠狀病毒肺炎疫苗接種計劃， 但不出數天已出問題。德國北部一護老院27日有8名工作人員接種時被注射了正常劑量的5倍，其中4人要送院觀察。此事未知會否令本來對疫苗抱持懷疑的人，更抗拒接種。有國家為對付這類人出招，西班牙衞生部長稱將記錄所有拒絕接種疫苗的人的資料，與歐盟各國分享……（點擊了解更多）

（編按：OD是英文中drug overdose的縮寫，意即用藥過量）

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特朗普會被ban？

美國總統特朗普（Donald Trump）否決2021財年的《國防授權法案》，退回國會審議。眾議院12月28日表決維持通過原案，若參議院亦於29日順利通過，它會成為特朗普首個被推翻總統否決權的議案。

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菲律賓開口要貨

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）12月26日稱要求美國提供新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，否則他將下令終止兩國《訪問部隊協議》 （VFA），屆時美軍將無法駐守菲律賓。新冠疫苗的分配更趨政治化之際，杜特爾特面對錯綜複雜的國際局勢，也做出其策略選擇……（點擊了解更多）

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拜登籲抗衡中國

美國總統當選人拜登（Joe Biden）12月28日表示，在美國與中國競爭並追究其在人權、科技與貿易等方面做出濫權行為的責任之際，聯同志同道合夥伴捍衛共同利益與價值，會使美國處於更強而有力的位置。但《華爾街日報》29日報道，雖然有些國家出現與美國相似的取態，美國要在經濟方面對中國採取更強硬的立場會頗為艱難……（點擊了解更多）

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+ 12 + 12 + 12

中歐談判入直路？

路透社12月28日引述歐盟官員表示，中國和歐盟可能在30日達成中歐投資協定。英國廣播公司（BBC）29日報道，中國已同意承諾遵守國際勞工組織規則，保障勞工權益，消除協議談判最大的絆腳石。《德國之聲》（DW）29日引述專家的話問：「歐盟不等（美國總統當選人）拜登政府一起團結抗中了嗎？」（點擊了解更多）

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