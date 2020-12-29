克羅地亞中部6.3級淺層強震　有建築物受損

克羅地亞（Croatia）中部在12月29日早上6時28分發生黎克特制6.3級地震。震央位於首都薩格勒布東南方，有可能造成廣泛破壞。當地媒體報道有人受傷，但因資訊混亂以及電話線路中斷，未確認確實情況。

德國地質學研究中心（GFZ German Research Centre for Geosciences）稱，是次地震震源深度僅10公里，屬淺層地震。

地震嚇得當地民眾紛紛跑到街上暫避，有些人更即時離開薩格勒，無視當地正在實行封城。路透社同日引述當地影片內容，稱有人自瓦礫中被救出。

是次6.3級的地震發生後，個多小時後當地曾分別發生4.7及4.1級的地震。當地同一地區在28日亦發生地震。

克羅地亞總統普連科維奇（Andrej Plenkovic）已前往中部小鎮彼得里尼亞（Petrinja）視察。彼得里尼亞距離首都約60公里。

克羅地亞紅十字會稱，正在彼得里尼亞應對非常嚴重的情況。

↓克羅地亞小鎮彼得里尼亞接近震央，從影片截圖可見，建築物有損毀的情況，路上遍地瓦礫。

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英國倫敦帝國理工學院（Imperial College London）地震學家斯蒂芬・希克斯（Stephen Hicks）稱，可以預期當地已有嚴重的搖晃，因此造成一些建築物受損。

歐洲－地中海地震中心（European-Mediterranean Seismological Centre）在Twitter帳戶發文，稱地震震央位於薩格勒布東南方44公里。從圖片看來，該國很多地方受影響。

中心稱是次地震可能會對接近震央的地方造成嚴重破壞。

M6.3 #earthquake (#potres) strikes 44 km SE of Zagreb - Centar (#Croatia) 12 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/1NS1FchWGP — EMSC (@LastQuake) December 29, 2020

克羅地亞紅十字會在Twitter上發文，稱同事正在震央附近的彼得里尼亞進行實地考察，檢視當地損毀情況。