克羅地亞中部6.3級淺層強震　1童死亡多人受傷

克羅地亞（Croatia）中部在12月29日早上6時28分發生黎克特制6.3級地震，已知一名1童死亡。震央位於首都薩格勒布（Zagreb）東南方，造成廣泛破壞。路透社29日稱，從當地電視畫面可見，軍方已奉召到場。

德國地質學研究中心（GFZ German Research Centre for Geosciences）稱，是次地震震源深度僅10公里，屬淺層地震。

初步資料稱地震造成廣泛破壞，有建築物天花板、正面牆甚至全幢大廈倒塌。

地震嚇得當地民眾紛紛跑到街上暫避，有些人更即時離開薩格勒，無視當地正在實行封城。

路透社同日引述當地影片內容，稱有1名男子1名兒童在瓦礫中被救出，2人都生還。

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是次6.3級的地震發生後，個多小時後當地曾分別發生4.7及4.1級的地震。當地同一地區在28日亦發生地震。

克羅地亞總理普連科維奇（Andrej Plenkovic）已前往中部小鎮彼得里尼亞（Petrinja）視察，他稱已取得資訊，知道1名女童罹難。

彼得里尼亞與另一個城市錫薩克（Sisak）亦是重災區。

該國緊急醫療服務主管法比揚（Tomislav Fabijanic）稱彼得里尼亞及錫薩克都有很多人受傷。他說有人骨折、有些出現腦震盪，以及有人需接受手術。

克羅地亞紅十字會稱，正在彼得里尼亞應對非常嚴重的情況。

↓克羅地亞小鎮彼得里尼亞接近震央，從影片截圖可見，建築物有損毀的情況，路上遍地瓦礫。

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歐洲－地中海地震中心（European-Mediterranean Seismological Centre）在Twitter帳戶發文，稱地震震央位於薩格勒布東南方44公里。從圖片看來，該國很多地方受影響。

中心稱是次地震可能會對接近震央的地方造成嚴重破壞。

M6.3 #earthquake (#potres) strikes 44 km SE of Zagreb - Centar (#Croatia) 12 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/1NS1FchWGP — EMSC (@LastQuake) December 29, 2020

克羅地亞紅十字會在Twitter上發文，稱同事正在震央附近的彼得里尼亞進行實地考察，檢視當地損毀情況。