泰國決定把2021年中國農曆新年定為法定假日

為促進旅遊業發展，泰國內閣會議12月29日決定在2021年增加部分特別法定假日，其中包括中國農曆新年。

據新華社報道，泰國文化部長伊提蓬（Ijk Pong）當天向媒體表示，為了促進泰國國內旅遊業發展，泰國內閣會議同意將在2021年增加部分特別法定假日，其中包括2月12日中國大年初一，此舉是泰國政府首次將中國農曆新年列為泰國法定假日。

伊提蓬指出，在長假期間，民眾出行頻率與消費水平都會不同程度增加，有助於刺激各地區經濟增長，能夠帶動國內旅遊業發展。

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報道稱，除了中國農曆新年外，泰國內閣還決定將2021年4月12日定為宋干節連假第一天、7月27日定為守夏節補休假日、9月24日定為瑪希敦日，這使得2021年泰國法定假日增加至24天。

作為泰國經濟支柱產業的旅遊業今年受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響較大。根據泰國政府公布的數據顯示，從1月至11月，旅遊業收入約為7600億泰銖（約1961億港元），按年下降71.75%；外國遊客人數大約為669萬人，按年下降81.38%。

美國約翰．霍普金斯大學（Johns Hopkins University）公布的實時統計數據顯示，截至發稿，泰國累計確診新冠肺炎病例數為6,440例，其中61例死亡。