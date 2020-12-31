一分鐘看世界｜中歐協定、上樓寄生族非港獨有、英國脫歐協議拍板

今天是12月31日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：

中歐投資協定

歐盟領袖12月30日與中國國家主席習近平為中歐投資協定舉行視像會議，雙方領導人共同宣布如期完成談判。習近平指，中歐投資協定展現中方推進高水平對外開放的決心和信心，將為中歐相互投資提供更大的市場准入。學者稱中歐想於美國候任總統拜登就職前達成投資協議，有着共同的戰略需要和默契。有外媒分析拜登為何無法阻止中歐投資協定的最後衝刺……（點擊觀看中歐投資協定懶人包）

↓更多有關中歐投資協定的照片，請點擊放大觀看：

上樓寄生族

不少到韓國短期交流、打工，或曾在當地租屋的香港人或許曾聽過，韓國有一種租住房屋名為「考試院」，還有「Officetel」及「傳貰」等租賃市場的專有名詞。市場如此蓬勃多樣，是因為有着持續的剛性需求。跟香港人一樣，韓國人覺得買樓這回事很大壓力。香港01今起發布專題報道，為讀者介紹韓國的住屋情況……（點擊了解更多）

↓更多有關韓國住屋情況的照片，請點擊放大觀看：

回顧國際大事

除此之外，香港01今起數天發布系列報道，與讀者一起回顧2020年的國際新聞，當中有如新冠肺炎疫情般令人身陷恐懼與疲乏的事件、或是不少名人或對世界有貢獻的人被死神帶走、示威之火在全球多處燃燒、一些國家的關係轉變……而對美國以至全世界而言的大事，當然少不了美國總統大選，現任總統特朗普尋求連任失敗。

NBA一代巨星高比拜仁（Kobe Bryant）與次女Gianna 1月尾在一宗直升機意外中離世，與妻子Vanessa及餘下3名女兒自此生死相隔。（Instagram）

英國脫歐

歐盟輪值主席國德國的外交部長馬斯（Heiko Maas）表示，歐盟27國政府12月29日已經通過英國及歐盟達成的貿易協議。英國首相約翰遜（Boris Johnson）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）及歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）30日簽署協議。英國下議院以521票贊成、73票反對的比數通過貿易協議.....（點擊了解更多）

↓更多有關英國脫歐的照片，請點擊放大觀看：

疫苗事故

西班牙媒體12月29日報道，加泰羅尼亞自治區一名護士在接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的約1天後，病毒檢測結果呈陽性。美國傳媒同日指，加州一名護士18日接種新冠疫苗，卻在6天後確診。歐盟各國第1階段接種計劃舉行的首3日內，就在注射、運輸等方面發現許多問題，這或致反疫苗情緒加劇……（點擊了解更多）

↓想知道其他國家民眾及美國候任副總統在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

新冠病毒

英媒12月29日報道，英國英格蘭公共衞生署（Public Health England）的研究顯示，在英國發現的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）變種病毒株B.1.1.7看來不會導致病情更趨嚴重，也不會提高死亡率……（點擊了解更多）

英國新冠肺炎疫情：圖為12月29日，倫敦一間醫院外的救護車。（AP）

編輯精選

2021年關稅繼續攔路 中美經貿協議恐難落實

中東疫苗政治暗戰：中國的「先機」與歐美的「後手」

新冠肺炎｜陷入抗疫困境的南非 為何祭出「禁酒令」？

必看話題文章

法國時尚大師Pierre Cardin逝世前紀錄片上映 披露與影后舊情

日本研發全球首個木製人造衛星 減太空垃圾 冀2023年升空

新冠肺炎｜世衛：過度使用抗生素或出現超級性病

每天早上，讓你一分鐘看懂世界。

【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。