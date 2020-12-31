2021新年丨新西蘭奧克蘭煙花依舊　教宗因傷缺席彌撒

全球多地的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續，導致多國12月31日的新年除夕慶祝活動受到不同程度的限制。不過疫情受控的新西蘭則不在受影響之列。

新西蘭和澳洲都是首批率先迎接新年的國家，不過兩地2020年的除夕慶祝活動有很大分別。

新西蘭如往年一樣，多處都有表演、慶祝活動及壯觀的煙花。奧克蘭（Auckland）踏入2021年反隨即舉行5分鐘的煙花和燈光表演，夜空再次佈滿繽紛色彩，現場亦不時傳出歡呼聲。當地傳媒報道，今次一共使用500公斤的煙花。

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澳洲悉尼港灣大橋的跨年煙花以住吸引1百萬人到場圍觀，不過有關部門2020年則建議民眾透過電視觀看煙花。他們將海旁一帶劃為「綠色地區」，並禁止公眾入內。只有在該區居住的居民以及已在該區餐廳訂座的人士才可進入。

另外，天主教教宗方濟各（Pope Francis）2020年無法按照傳統帶領祈禱儀式。梵蒂岡12月31日宣布，教宗方濟各因為其坐骨神經痛病況加劇，導致他右腳疼痛，所以不會帶領新年除夕及元旦的祈禱儀式。

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