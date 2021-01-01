新冠肺炎｜美國一醫院員工蓄意破壞逾500劑疫苗　FBI調查

美國威斯康星州（Wisconsin）發生有醫院員工蓄意破壞新冠肺炎（COVID-19）疫苗事件，當地多間媒體2020年12月31日報道，該名員工故意把逾500劑疫苗從雪櫃取出，讓疫苗留在室溫一整晚，令大部分疫苗要丟棄。目前該員工遭開除，美國聯邦調查局（FBI）介入調查事件，醫院未有透露該員工的犯事動機。

莫德納疫苗需存放於攝氏2至8度的雪櫃內，據涉事醫院指，只能留在室溫最多12小時（AP）

留在雪櫃外一整晚

涉事醫院是位於格拉夫頓市（Grafton）的奧羅拉醫療中心（Aurora medical centre），醫院最初在12月26日公布出現一宗疫苗遭破壞的事件，當時指是一名員工意外地把一批莫德納（Moderna）疫苗留在雪櫃外一整晚，屬人為疏忽，但到了12月30日，醫院改為表示，涉事員工承認是惡意破壞疫苗。

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大部分涉事疫苗丟棄

受事件影響，涉事大部分疫苗要丟棄，只剩小部分仍然可以使用，導致逾500人要押後接種疫苗。莫德納疫苗需存放於攝氏2至8度的雪櫃內，據醫院所指，該款疫苗只能留在室溫最多12小時。

涉事員工遭開除

醫院表示已將該員工解僱，及向政府舉報事件。當地警方表示，FBI與美國食品和藥物管理局（FDA）已介入調查，拒絕透露目前有否拘捕任何人。

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