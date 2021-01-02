新聞教室｜兵家必爭　美國喬治亞州參議院2席位

2020年美國大選中的大部分選舉結果已出爐，惟喬治亞州（Georgia）仍需於1月5日就2個參議院的議席舉行第二輪投票。是次選舉重要性在於什麼？

喬治亞州參議員選舉第二輪投票：圖為12月21日，現任喬治亞州參議員珀杜在喬治亞州出席競選集會。（AP）

１. 為何要再投票？

根據喬治亞州法律，國會議員及州官員候選人的得票率要超過50%才可當選，於2020年11月大選中，沒有參議員候選人能做到，因此要舉行複選。路透社2日稱，已有逾300萬名選民提前投票。

２. 如何成為多數黨？

共和黨在參議院中取得50個議席，民主黨則佔48席，共和黨只要在複選中取多一席，可繼續掌管參議院。若民主黨全取2席，兩黨就會分別取得50席，但副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）可在此時投下關鍵一票，讓民主黨成為參議院多數黨。

喬治亞州參議員選舉第二輪投票：圖為12月31日，現任共和黨喬治亞州參議員萊夫勒在喬治亞州向支持者發言。（AP）

３. 誰在競選？

71歲共和黨人、現任喬治亞州參議員珀杜（David Perdue）與33歲民主黨人奧索夫（Jon Ossoff）競逐其中一個議席。另一個席位的2位競爭者是，是現年50歲的現任共和黨喬治亞州參議員萊夫勒（Kelly Loeffler），以及51歲民主黨人沃諾克（Raphael Warnock）。

珀杜是體育用品公司Reebok及美國「1蚊店」（Dollar General）的前行政總裁。

萊夫勒曾於美國洲際交易所（Intercontinental Exchange）工作，它由她丈夫創立、是營運紐約證券交易所的公司。

奧索夫曾在已故黑人民權領袖、前民主黨眾議員劉易斯（John Lewis）團隊中擔任實習生。他目前經營製作紀錄片的公司。美聯社1日稱，若他當選，就會是下屆參議院中最年輕的議員。

沃諾克是亞特蘭大（Atlanta）著名黑人教會的牧師，已故黑人民權領袖馬丁路德金（Martin Luther King Jr.）常在該處講道。

喬治亞州參議員選舉第二輪投票：圖為12月21日，民主黨參議員候選人在喬治亞州的競選集會上發言。（AP）

４. 任期有多長？

珀杜與奧索夫競逐的議席任期為6年。萊夫勒是在上任參議員（Johnny Isakson）辭職後被任命，她與沃諾克競逐的議席，是艾薩克森2019年8月因健康理由辭職後餘下的2年任期。

喬治亞州參議員選舉第二輪投票：圖為12月21日，民主黨參議員候選人奧索夫在喬治亞州出席競選集會。（AP）

５. 誰較大機會當選？

珀杜2020年11月的得票率為49.7%，奧索夫的為48%；萊夫勒與沃諾克的得票率都是差不多49%。

《華盛頓郵報》1日指，喬治亞州傾向支持共和黨。但報道稱在2020年大選中，民主黨總統候選人在當地勝出，為1992年以來的首次，因此預料複選中兩黨的距離會極小。

６. 候選人對政策有何影響？

《華盛頓郵報》1日指，珀杜與萊夫勒以特朗普支持者自居，他們拒絕承認特朗普落選。奧索夫與沃諾克的定位是大致上與總統當選人拜登（Joe Biden）及其政策一致，特別是在衛生保健以及對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情上。

氣候新聞網climate home news於2020年11月17日指，氣候運動倡導者在是次選舉中動員選民投票，這對拜登兌現氣候承諾的機會有決定性作用。報道指，州內已受到更多由氣候變化帶來的天災影響。而喬治亞州近半人口為非白人，國內支持民主黨的選民更有可能是擔心氣候變化的有色人種。