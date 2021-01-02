歐洲民眾私放煙花慶除夕致意外叢生　最少4人遭炸死

歐洲的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續，多國為防止2020年12月31日除夕夜人群聚集，推行不同的限制措施，包括禁止銷售或燃放煙花。不過仍有民眾私下偷放煙火，導致出現多宗死傷意外，最少有4人因此失去性命。

法國東部阿爾薩斯（Alsace）地區警方表示，1名25歲男子在博夫澤姆（Boofzheim）的鄉村被火箭式煙花炸死。死者回頭檢查煙花時，煙花突然爆炸，炸掉死者頭部，同行的年輕男子面部亦嚴重受傷。

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比利時城市安特衛普（Antwerp）東部村莊皮勒（Pulle）亦發生類似的意外，導致1名28歲男子死亡。

德國1名24歲男子在里茨-諾伊恩多夫（Rietz-Neuendorf）點燃1個自製的煙花後死亡。警方指，爆炸品處理專家在現場附近發現數個未用過的爆炸裝置。

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意大利北部城市阿斯蒂（Asti）1名13歲男童在午夜被鞭炮炸傷腹部，送院不久後證實不治。據該國公共安全部門數據，全國另有79人在除夕被煙花所傷。

另外在土耳其，效力當地班霸加拉塔沙雷球會（Galatasaray）的曼城前青年軍後衛、現役挪威國腳艾納戴拉奧（Omar Elabdellaoui）亦在放煙花時遇上意外，當地傳媒指他可能失明，惟球會聲明稱他情況穩定和清醒，而且沒有接受手術。

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