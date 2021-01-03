新冠肺炎｜印度批准緊急使用巴拉特生物技術公司疫苗Covaxin

印度中央藥物標準控制組織1月2日批准緊急使用該國的巴拉特生物技術公司（Bharat Biotech India）研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗Covaxin。

Covaxin由總部在印度海得拉巴（Hyderabad）的巴拉特生物技術公司與國營印度醫學研究理事會（Indian Council of Medical Research）及浦那國家病毒研究所（National Institute of Virology）合作研發。

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目前關於Covaxin的安全性和功效所知甚少，巴拉特生物技術公司稱已將所有數據提交給藥品監管機構。

路透社1月2日報道，預計印度藥品監管機構負責人3日會召開新聞發布會公布相關細節，屆時可能會正式宣布批准緊急使用Covaxin。

印度新聞廣播部長賈瓦德卡爾（Prakash Javadekar）2日則證實，當局已經批准緊急使用阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）和牛津大學（Oxford University）合作研發的新型肺炎疫苗。

中央藥物標準控制組織目前同樣正在審批美國輝瑞製藥有限公司（Pifzer）／德國生物新科技公司（BioNTech）疫苗，以及俄羅斯疫苗「衛星V」（Sputnik V）。