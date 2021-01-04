英國法院1月4日將裁定是否把阿桑奇引渡至美國受審

英國倫敦的地方法院1月4日會裁定，是否把維基解密（WikiLeaks）創辦人阿桑奇（Julian Assange）引渡至美國受審。如法官同意引渡申請，英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）會做最終決定。

《紐約時報》3日報道，49歲的阿桑奇在美國面臨違反《間諜法》指控，他被指串謀入侵政府電腦，於2010至2011年間獲取並發布美國官方機密資料。若美國法庭裁定所有指控屬實，阿桑奇最高可被判處監禁175年。

阿桑奇的支持者批評，如引渡成功及舉行審訊，會對新聞自由構成威脅。

阿桑奇：圖為2016年2月5日，維基解密創辦人阿桑奇在英國倫敦厄瓜多爾大使館的露台發言。（Reuters）

英方法官不會裁決阿桑奇是否犯法，但會裁定美國的引渡請求是否符合規定。即阿桑奇遭到通緝所涉的罪行，如果在英國發生，會否同樣要受審。

如法院支持引渡，案件會交予英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）作最終決定，惟此前阿桑奇的法律團隊很可能會提出上訴，令案件在法院審理長達數月之久。

而阿桑奇最終敗訴的話，其法律團隊也可能會試圖把案件提交至歐洲人權法院（European Court of Human Rights）審理，若阿桑奇獲勝，他可能會被釋放。