新冠肺炎｜一家三代染疫母女同入ICU　媽媽臨終隔床牽手哀痛道別

英國新型冠狀病毒肺炎疫情持續期間，一個家庭中有三代人都染疫。外祖母病入膏肓，臨終前只能與躺在隔鄰病床的女兒牽手告別。女兒今後只能從相片回憶與母親最後相聚的時刻。

英國《太陽報》1月3日刊出49歲女子夏爾馬（Anabel Sharma）的訪問內容，她勸告所有人做好防疫措施：「不要讓它（新冠肺炎）發生在你身上」。

她12歲兒子艾薩克（Isaac）在2020年9月英國復課後感染病毒，傳染給家人，包括他父母、哥哥和弟弟，連以外祖母里科（Maria Rico）都患病。

"I’ve been home for nearly three weeks now and have been through the darkest period of my life. Christmas is coming... 由 < a href=" ">Humans of covid-19 發佈於 < a href="https://www.facebook.com/humansofcovid19NHS/posts/212979487053844">2020年12月16日 星期三

夏爾馬和里科同時被送進萊斯特皇家醫院（Leicester Royal Infirmary）的深切治療部，當時是10月中。2人所在位置相隔數張病床，都需要氧氣供應。里科約兩周後病情進一步惡化。

醫生對夏馬爾說出的真相令她心碎：媽媽只能再活數天。母女倆病床被移動，讓她們並排躺着並相見。這是她們入院後首次見面。

夏爾馬說：「我只聽到（媽媽在說）例如『火化』和『葬禮』等詞語。」醫生跪在夏爾馬身邊，里科已簽署「不作心肺復甦術」（DNR）文件。她哀求母親說：「求求你，為什麼你要這麼做？為什麼你要簽這個？」

母女倆最後一張合照，是在醫護人員的協助下拍下的。不足24小時後，里科11月1日去世。

英國新冠肺炎疫情：圖為2020年10月31日，英國女子夏爾馬與病重的母親牽手道別。（英國《都市報》網站截圖）

本身患有哮喘的夏爾馬在ICU留醫整整5周，最終只能通過視像出席母親的葬禮。夏爾馬亦因為肺部永久受損，現時仍需吸氧。

她說病毒感染她們一家的速度驚人，並說在染疫後「你能否生存，就像玩輪盤一樣」。