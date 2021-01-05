一分鐘看世界｜英格蘭封城、特朗普夢醒時分、疫苗縮皮可以嗎？

今天是1月5日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：

英格蘭第三度「封城」

英國新型冠狀病毒肺炎疫情持續嚴峻，新增58,784宗確診病例創疫情爆發以來單日新高。首相約翰遜發表全國電視講話，宣布英格蘭封城直到二月中。這次亦是繼去年3月、11月以來第三次封城。

約翰遜發表全國電視講話，宣布英格蘭封城直到二月中。(RETUERS)

特朗普要醒啦

美國國會1月6日舉行聯席會議，將確認民主黨人拜登當選。但本來是走個程序點算大選選舉人票的國會聯席會議，料會因霍利和克魯茲等人製造的小插曲而變得有點不一樣。而在會議舉行在即，即使總統特朗普2日致電喬治亞州州務卿拉芬斯伯格要求對方「找出11,780張選票」，也是不會有用的了……（點擊了解更多）

包括《華盛頓郵報》在內美媒等1月3日報道，美國總統特朗普要求喬治亞州務卿拉芬斯伯格「找出11000多票」，讓他可推翻選舉結果。圖為拉芬斯伯格2020年12月14日出席在阿特蘭大舉行的記者會並發言。（AP）

戀權有原因？

美國第117屆國會1月3日開幕。在當天舉行的眾議院議長選舉中，來自加州的聯邦眾議員佩洛西再次當選為眾議院議長。作為美國歷史上第四位啟動總統彈劾調查的議長，她算是樹立了自己的歷史地位。而美國總統特朗普因為抗疫失敗等因素導致的敗選，也幫助延長了佩洛西的政治生命。這跟現實政治及黨內利益分配有關……（點擊了解更多）

80歲高齡的佩洛西連任眾議長，她已領導眾議院民主黨人近20年。（美聯社）

Bitcoin仲有得升？

加密貨幣比特幣在2021年開市後一路衝上3萬美元大關，3日更一度突破3.4萬美元，創下歷史新高價。市場逐漸認可比特幣成為避險新工具，然而它缺乏內在價值，暴升暴跌確有風險。究竟它是否真的如某些分析所言，能衝上這個價位？（點擊了解更多）

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+ 2 + 2 + 2

疫苗「縮皮」ok嗎？

新冠狀病毒肺炎疫苗供不應求下，英國、美國及丹麥都提出以拉開注射兩劑的間隔期，或是劑量減半來達到讓更多人接種到第一劑的目的。然而此舉受到科學家質疑。與此同時，在英國及南非的變種病毒傳染力更強，有英國專家擔心，牛津疫苗未必能有效對付南非變種病毒……（點擊了解更多）

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