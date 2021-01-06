一分鐘看世界｜決戰佐治亞州、中概股除牌風波、沙特與卡塔爾和解

今天是1月6日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：

美參議院複選

美國佐治亞州（Georgia）於1月5日選出參議院最後兩個議席，決定參議院控制權誰屬。外界預計香港時間今晨8時會有結果，但同時當地亦出現首宗感染變種新型冠狀病毒的個案…（點擊了解更多）

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美不趕走中概股了

美國紐約證券交易所上周宣布啟動程序，將3間公司除牌，但1月4日突然「轉軚」，容許它們繼續交易。儘管特朗普的行政令以及紐交所的摘牌舉動對中國三家電信運營商的影響不大，但華府通過行政手段干涉資本市場的後果很嚴重……（點擊了解更多）

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新冠肺炎疫苗

新冠肺炎疫苗供應短缺是一個問題，民眾接種速度低於預期又是另一個問題，在各國相繼開展接種計劃、並已實行近兩周後，多國發現接種行動太慢，遠遠未及原先預計接種人數。這除了是因為存貨、物流等各種問題外，還有其他原因……（點擊了解更多）

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卡塔爾以小勝大

沙特阿拉伯終於在1月4日放棄其對卡塔爾的海陸空封鎖，重新開放邊境的生效時間更正好迎來1月5日舉行的第41屆海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）峰會。卡塔爾與區內阿拉伯國家的緊張關係至此明顯得到緩和，究竟卡塔爾是如何在在不太辛苦的情況下熬過這場「孤立戰」？除此之外，外界還將預期峰會有什麼成果……（點擊了解更多）

韓運油輪被扣

懸掛韓國旗的運油輪HANKUK CHEMI（暫譯「韓國化學」號）已被伊朗革命衛隊扣留。韓國和美國要求伊朗立即釋放油輪，韓國清海部隊驅逐艦「崔瑩」號5日抵達霍爾木茲海峽附近海域，應對事件……（點擊了解更多）

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