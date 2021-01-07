美國民主黨全取佐治亞州參議院最後兩席　拜登可控制參眾兩院

美國佐治亞州舉行選舉，決定聯邦參議院最後兩席誰屬。點票結果在1月6日陸續出爐，繼民主黨候選人沃諾克（Raphael Warnock）自行宣布勝出其中一席後，另一位民主黨候選人奧索夫（Jon Ossoff）也宣告勝出，意味民主黨順利全取兩席，兼時隔6年重奪參議院控制權，為候任總統拜登（Joe Biden）未來施政掃除一大障礙。

圖為四位角逐佐治亞州聯邦參議員議席的四位候選人：共和黨兩位候選人萊夫勒（Kelly Loeffler，左下）和珀杜（David Perdue，左上）以及民主黨候選人沃諾克（Raphael Warnock，右下）和奧索夫（Jon Ossoff，右上）。（路透社）

美聯社、《紐約時報》、美國全國廣播公司（NBC）同日較早前已報道，沃諾克已擊敗共和黨候選人萊夫勒（Kelly Loeffler），取得聯邦參議員席位。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，從98%的選票中，他的得票率推算為50.7%，以1.4個百分點的差距勝過共和黨候選人萊夫勒，成為佐治亞州首位非裔參議員。

至於另一席位，從事市場研究及票站調查的愛迪生研究公司（Edison Research）推算，民主黨候選人奧索夫（Jon Ossoff）得票率則為50.3%，力壓獲49.7%選票、共和黨的珀杜（David Perdue）。

共和黨原本於參議院取得50席。如今兩黨各自把持50席，民主黨靠候任副總統賀錦麗（Kamala Harris）以參議院議長的身份於平手的關鍵時刻投票，就能夠掌握參議院的控制權。