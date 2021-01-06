港版國安法｜歐盟指拘捕事件反映香港不再容許政治多元

香港逾50名泛民人士1月6日早上因涉嫌違反國安法遭警方上門拘捕後，歐盟同日發聲要求香港政府釋放被捕人士，並指事件反映香港不再容許政治多元。歐盟外交事務發言人斯塔諾（Peter Stano）指，歐盟正考慮最好的回應措施，不排除對華施加制裁。

斯塔諾在記者會表示，拘捕事件發出「香港不再容許政治多元」的信息，他批評港區國安法是用來理制異見，扼殺香港人的人權和政治自由，呼籲香港政府立即釋放所有被捕人士，他又稱歐盟「目前正分析形勢判斷需要如何回應，當中有其他不同可能性，例如是制裁。」

▼逾50名民主派初選參選人被捕▼

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澳洲：國安法侵蝕自治和法治

澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）同日稱，澳洲政府關注事件，駐港總領事館密切監察事態發展。她指，澳洲已經持續表達關注，《港區國安法》侵蝕香港自治、民主原則和法治。

香港逾50名民主派人士6日早上先後被警方上門拘捕，被指參與或舉辦2020年民主派初選，涉嫌違反《港區國安法》中的「顛覆國家政權」罪。初選52名候選人除已在囚或已流亡海外者，6日全部被捕，包括初選發起人戴耀廷。

中國外交部發言人華春瑩對此表示，支持香港警方依法履職。