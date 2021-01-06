港版國安法｜歐盟指拘捕事件反映香港不再容許政治多元

即時國際
撰文：
最後更新日期：

香港逾50名泛民人士1月6日早上因涉嫌違反國安法遭警方上門拘捕後，歐盟同日發聲要求香港政府釋放被捕人士，並指事件反映香港不再容許政治多元。歐盟外交事務發言人斯塔諾（Peter Stano）指，歐盟正考慮最好的回應措施，不排除對華施加制裁。

斯塔諾在記者會表示，拘捕事件發出「香港不再容許政治多元」的信息，他批評港區國安法是用來理制異見，扼殺香港人的人權和政治自由，呼籲香港政府立即釋放所有被捕人士，他又稱歐盟「目前正分析形勢判斷需要如何回應，當中有其他不同可能性，例如是制裁。」

▼逾50名民主派初選參選人被捕▼

+5
+5
+5

澳洲：國安法侵蝕自治和法治

澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）同日稱，澳洲政府關注事件，駐港總領事館密切監察事態發展。她指，澳洲已經持續表達關注，《港區國安法》侵蝕香港自治、民主原則和法治。

香港逾50名民主派人士6日早上先後被警方上門拘捕，被指參與或舉辦2020年民主派初選，涉嫌違反《港區國安法》中的「顛覆國家政權」罪。初選52名候選人除已在囚或已流亡海外者，6日全部被捕，包括初選發起人戴耀廷。

中國外交部發言人華春瑩對此表示，支持香港警方依法履職。

港版國安法｜美國務卿提名人布林肯：拜登政府將與香港人站在一起
【港版國安法】英國外相藍韜文要求港府停止針對黎智英
美國報告批港區國安法損害法治　稱中國對國際秩序構成威脅
美國會發表報告批評《港區國安法》中國外交部駐港公署：謊話連篇
美國助理國務卿：中國近期舉動是惡霸所為　抨擊港區國安法嚴苛
【港版國安法】美媒：美學府因應港區國安法　允學生匿名保障身份
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。