一分鐘看世界｜華盛頓國會淪陷、佐治亞州選舉、紐交所又轉軚

今天是1月7日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：

國會淪陷

美國參眾兩院在1月6日舉行聯席會議，確認大選的選舉人票結果，總統特朗普（Donald Trump）在國會舉行前向支持者發表講話，形容選舉舞弊。不過他的支持者之後在國會外聚集，更一度衝入建築物內。事件導致一名女性中槍受傷，副總統彭斯及其他議員到安全地方暫避。這亦是當地二百多年來首度有示威者衝入國會……（點擊了解更多）

大批特朗普的示威者突破警方防線，湧入華盛頓國會大樓。（Reuters）

佐治亞州選舉

美國佐治亞州（Georgia）選舉決定聯邦參議院最後關鍵兩席誰屬，民主黨順利全取兩席，將重奪參議院控制權，有利候任總統拜登（Joe Biden）未來施政……（點擊了解更多）

+ 4 + 4 + 4

美國會確認大選結果

美國國會點算美國大選的選舉人票，確認拜登的勝選結果。而在會議被中斷前，有共和黨議員反對亞利桑那州的結果，但遭到黨友、參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）批評。總統特朗普則公開施壓負責主持該會議的副總統彭斯（Mike Pence），要求彭斯推翻大選結果。但美國媒體報道，彭斯1月5日當面拒絕了特朗普，稱「我無權阻止國會認證」，令兩人出現分歧。事實上根據美國憲法，彭斯確無權力介入……（點擊了解更多）

2020年3月26日，特朗普在白宮就新冠病毒及疫情防控發表講話，副總統彭斯在旁聆聽。（AP）

紐交所又轉軚

美國紐約證券交易所（New York Stock Exchange）1月6日再度轉軚，宣布將自1月11日起撤銷3家中資電訊股上市地位，即中國聯通、中國移動和中國電信。市場之前已傳出紐交所可能再轉軚的消息，源於美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）的不滿，美國投資者則抱怨紐交所舉棋不定……（點擊了解更多）

半劑疫苗有無效？

美國繼續展開新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗接種計劃，但疫苗數量不足，整體接種進度緩慢。美國媒體1月5日報道，美國國家衛生研究院（NIH）正與莫德納（Moderna）公司研究能否把疫苗的劑量減半，以使疫苗供應量增加一倍。世衛則指，在特殊情況下可延遲第二劑接種，但仍建議於21至28日內完成......（點擊了解更多）

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