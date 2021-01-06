美國大選｜小布殊將出席拜登就職典禮　96歲卡特缺席

美國前總統小布殊（George W. Bush）將出席候任總統拜登（Joe Biden）於1月20日舉行的就職典禮。迄今為止，對於拜登的勝選，不少共和黨高層仍選擇沉默。此外，美國在世年齡最大的96歲前總統卡特（Jimmy Carter）或因身體及新冠肺炎（COVID-19）疫情原因，缺席此次典禮。

2018年12月5日，在美國前總統老布殊（George H.W. Bush）的國葬儀式上，前總統小布殊致悼詞。（視覺中國）

1月5日晚，小布殊的發言人福特（Freddy Ford）在Twitter宣布，小布殊及其夫人勞拉（Laura Bush）將前往華盛頓參加拜登於1月20日舉行的就職典禮。布殊是目前唯一在世的共和黨籍前總統。福特寫道「這將是他們有幸參加的第八次總統就職典禮，目睹權力的和平交接是我們的民主永不過時的標誌。」

《紐約時報》1月5日文章稱，是首批承認候任總統拜登在11月選舉中獲勝的關鍵共和黨人之一，儘管特朗普總統及其共和黨盟友拒絕接受選舉結果，小布殊仍將參加此次典禮。

在小布殊辦公室確認他將出席拜登就職典禮的同一天，美國在世的年齡最大的前總統卡特的發言人表示，卡特將缺席拜登的就職典禮。

1月5日晚，卡特的發言人康吉里奧（Deanna Congileo）在一封電子郵件中寫道，「卡特及其夫人不會前往華盛頓參加總統就職典禮，但會送去美好的祝願。」

文章稱，由於新冠肺炎大流行，就職典禮的規模已大幅縮減。前往華盛頓參加就職典禮，可能會給96歲的卡特帶來相當大的風險，這可能是卡特不出席典禮的原因。