美國佐治亞州參議院選舉　奧索夫自行宣告勝出　民主黨或全取兩席

美國佐治亞州（Georgia）1月5日舉行選舉，決定聯邦參議院最後關鍵兩席誰屬，多間美國媒體報道，民主黨已先取得其中一席。在餘下一個席位上，民主黨候選人奧索夫（Jon Ossoff）1月6日自行宣告勝出，感謝佐治亞州居民選出他來服務大家。若然民主黨順利全取兩席，將重奪參議院控制權，有利候任總統拜登（Joe Biden）未來施政。

奧索夫上傳影片至Twitter，他表示將服務該州份的所有人，無論是支持他或反對他的人，他將付出所有以確保佐治亞州在參議院的利益。

美聯社：票數爭持激烈

美聯社則報道，奧索夫與對手珀杜（David Perdue）的票數爭持激烈，目前仍未能確定誰將勝出。該州目前已點算98%選票，奧索夫得票比例為50.19%，高於共和黨珀杜的49.81%。

年僅33歲的奧索夫為紀錄片製作人，一旦成功當選，他將成為美國40年來最年輕的聯邦參議員。

美聯社、《紐約時報》、美國全國廣播公司（NBC）等報道，民主黨候選人沃諾克（Raphael Warnock）已擊敗共和黨候選人萊夫勒（Kelly Loeffler），取得聯邦參議員席位。該州目前已點算98%選票，沃諾克得票比例為50.6%，高於萊夫勒的49.4%。沃諾克也已經自行宣布勝選。