持續更新｜美國會恢復大選認證程序　有共和黨議員放棄提出反對

美國國會在1月6日舉行聯席會議，認證大選的選舉人票結果。而在國會開會前夕，總統特朗普（Donald Trump）在白宮外舉行「拯救美國」（Save America）集會，再次批評大選不公，揚言自己不會放棄和承認落敗。他的支持者其後衝入國會大樓，建築物內的職員和議員須要疏散。

【1058】美國有線新聞網絡（CNN）引述共和黨知情人士報道，有內閣成員初步商討引用第25條修正案「踢走」特朗普。

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【1048】美國有線新聞網絡報道，三名高官考慮辭職，包括國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）、副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）和副幕僚長利德爾（Chris Liddell）。

【1010】多位共和黨參議員轉軚，表明不會反對國會確認拜登（Joe Biden）當選，包括於佐治亞州選舉連任失敗的萊夫勒（Kelly Loeffler）。

【1003】紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）表示，因應國民警衛隊要求，將調派1,000名紐約國民警衛隊成員到華盛頓特區。

【0917】參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）發言，形容「這是我們國家一個難以抹走的污點」，指闖進國會的人不是示威者，而是應該被起訴的叛亂者。他指，今日的事件不是一朝一夕，而是由宣揚陰謀論的總統煽動。他表示，國會今晚將完成點算選舉人票的任務。

【0910】參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）發言，指美國參議院不會畏縮，不會向無法無天的情況低頭，「他們試圖打亂我們的民主，他們失敗了」。他表示，國會將認證總統選舉的當選者，提到刑事行為永遠不會主宰美國國會。

【0908】參議院恢復會議。副總統彭斯（Mike Pence）表示，國會山莊已經安全，並譴責暴力。他向示威者指，「你們沒有贏，暴力永遠不會贏」。

圖為2021年1月6日，美國副總統彭斯於國會恢復會議時發言。（美聯社）

【0901】民主黨籍的前總統奧巴馬（Barack Obama）發表聲明，指國會山莊的暴力是由特朗普煽動。

【0852】民主黨籍的前總統克林頓（Bill Clinton）指國會遭襲擊是由超過四年的「毒藥政治」（poison politics）助長，並是由特朗普燃點起火柴。

【0842】美國有線新聞網絡引述白宮官員報道，第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）的幕僚長格里沙姆（Stephanie Grisham）辭職，即時生效。官員指，特朗普支持者的暴力示威使到格里沙姆萌生去意。

【0838】霍士新聞報道，副總統彭斯已經返回參議院議事廳。彭斯的新聞秘書表示，彭斯從未離開國會山莊。美國有線新聞網絡引述知情人士指，美國特工處想彭斯離開國會山莊，一切都準備就緒，但彭斯想留下。

【0822】民主黨籍的眾議院能源和商務委員會主席帕隆（Frank Pallone）促請Twitter和Facebook封鎖特朗普的帳戶。

【0812】Twitter宣布封鎖特朗普的帳戶12小時，並警告如果再違規將永久停用。

【0800】佩洛西指國會領袖決定6日晚上恢復聯席會議，以確認拜登當選。

【0755】微軟—全國廣播公司（MSNBC）報道，參議院會在當地時間晚上8時（香港時間9時）恢復會議。

【0737】佩洛西在聲明指，警方要求議員及職員繼續留在國會建築物內，並暗示會在較後時間繼續舉行認證選舉人票的會議。

【0727】共和黨的前總統喬治布殊（George W. Bush）譴責事件，形容情況令人痛心，指民主合眾國不應出現如此的選舉爭議。他指國會受到衝擊是由於民眾的熱誠受到謬誤和奢望煽風點火影響，稱這些起義行為導致國家及聲譽帶來巨大損害。

+ 5 + 5 + 5

【0722】維珍尼亞州宣布進入緊急狀態，州長諾瑟姆（Ralph Northam）下令鄰近華盛頓的城市阿靈頓（Arlington）及亞歷山大（Alexandria）宵禁。

【0713】特朗普再於Twitter留言，稱「發生這些事件，是因為一個神聖的壓倒性的選舉勝利，從偉大的愛國者們手中，被如此無情和惡毒地剝奪，他們一直被惡劣和不公平的對待這麼久。帶著愛與和平回家吧。永遠記住這一天！」

These are the things and events that happen when a sacred landslide election victory is so unceremoniously & viciously stripped away from great patriots who have been badly & unfairly treated for so long. Go home with love & in peace. Remember this day forever! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

不過該帖文隨即被Twitter標籤，形容帖文關於選舉舞弊具有爭議，因此以可能有引起暴力為由，禁止用戶回覆、轉發或按讚。

【0706】華盛頓的宵禁令在當地時間下午6時生效。

【0700】Facebook及YouTube表示已經移除特朗普的片段，YouTube指該片段違反散播選舉詐騙的守則。Twitter則禁止用戶在特朗普呼籲支持者回家片段的帖文按讚。

【0649】全國廣播公司引述執法部門消息指，中槍的女性傷重不治。華盛頓警方其後證實有關消息。

【0635】美國官員指華盛頓國會大樓已經安全，華盛頓警方首長稱拘捕最少13人，並起獲至少5件武器，他形容事件是「暴動」（riot）。

【0631】全國各地都有特朗普的支持者在州議會外聚集，當中猶他（Utah）及新墨西哥（New Mexico）州政府都疏散州議會建築物內的人士。

【0559】穆斯林女議員奧馬爾（Ilhan Omar）在Twitter表示，正準備彈刻條款，認為眾議院應通過彈劾，並由參議院將對方趕弄台。她認為不應再讓特朗普執政，指事關保障國家，以及履行誓詞。

I am drawing up Articles of Impeachment.



Donald J. Trump should be impeached by the House of Representatives & removed from office by the United States Senate.



We can’t allow him to remain in office, it’s a matter of preserving our Republic and we need to fulfill our oath. — Ilhan Omar (@IlhanMN) January 6, 2021

【0517】特朗普在Twitter發表講話，要求示威者應即時離開，稱大家需要和平及守法，惟他堅稱選舉舞弊。

【0510】英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，對美國國會內的情景感到可恥，指美國為世界爭取民主，認為華府應和平及有序地進行權力交接。

【0506】拜登發表全國電視講話，形容美國遇到「史無前例的襲擊」，並要求特朗普即時現身，遵守誓詞，阻止情況惡化。

【0504】美國有線新聞網絡報道，華盛頓所有國民警衛隊已經候命。

【0455】民主黨眾議院議長佩洛西及參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）呼籲特朗普要求所有示威者即時離開國會範圍。舒默亦認為特朗普呼籲民眾克制的言論「有點遲」。

一名女子在國會大樓內中槍受傷後，由救護人員進行急救送院。（MSNBC截圖）

【0454】美國有線新聞網絡稱多名警員受傷，最少一人需送院。

【0453】《紐約時報》指，共和黨總部發現爆炸品，不過已經拆除。

【0450】北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）對華盛頓的情況感到震驚，稱各方應尊重大選結果。

【0443】全國廣播公司（NBC）報道，執法人員在國會大樓內槍傷一人，但沒有透露傷勢。

【0441】彭斯呼籲國會內的示威者停止暴力行為，稱涉事人士會被起訴，同時呼籲他們即時離開。

【0438】白宮發言人表示，特朗普下令國民警衛隊及聯邦執法人員會派遣到國會駐守。

【0426】加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）對華盛頓的情況感到憂慮，稱渥太華政府會密切留意事件，形容美國的制度穩固，希望可以盡快回復正常。

【0425】美國有線新聞網絡指，國會內一名女性胸部中槍，目前情況嚴重。

圖為2021年1月6日，特朗普支持者迫近眾議院，有警員持槍戒備。（AP）

【0420】特朗普多名現任或前幕僚都呼籲支持者保持理性，白宮前戰略溝通部主任法拉（Alyssa Farah）要求特朗普譴責事件，稱他們只會聽對方的說話，因此他應為國家設想表態；前白宮幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）則希望特朗普可以即時介入制止事件；特朗普的私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）在Twitter稱，示威者是「挑戰詐騙選舉結果的愛國人士」，但強調特朗普希望大家可以和平地表達意見。

【0415】路透社報道，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）已經撤離至安全地方。

【0411】霍士新聞（Fox News）電話訪問共和黨眾議院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy），他表示現時由警方保護，並指10至15分鐘前在電台頻道內聽到槍聲。麥卡錫亦稱曾與特朗普聯絡，呼籲對方要求示威者冷靜，特朗普之後就在Twitter敦促示威者和平及守法。

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

【0402】華盛頓郵報指，國防部拒絕華盛頓市提出派遣國民警衛隊到國會的要求。

特朗普的支持者衝破警方防線，進入國會大樓內。（AP）

【0345】特朗普在Twitter留言，呼籲支持者和平示威，又稱大家支持國會警方和執法部門，形容他們與國家同一陣線。

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

【0341】華盛頓郵報記者在Twitter表示，佐治亞州國會外有民兵人員聚集，州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）等高層已經疏散至安全地方。

【0337】因應示威情況，華盛頓市長下令在當地時間下午6時起宵禁，警方亦呼籲在國會內的眾議員準備防毒面具，隨時準備使用。

特朗普的支持者迫近國會，警方架起封鎖線阻止。（AP）

大批民眾響應特朗普的呼籲，在華盛頓白宮外聚集，當中包括不少極右組織成員，有參與集會的人士表示，希望副總統彭斯（Mike Pence）可以拒絕認證選舉人票結果。

即使美國的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續嚴峻，惟很多出席集會的人士都沒有戴口罩或保持社交距離。其中一名集會人士向美聯社表示，她反對封城抗疫，又稱不相信有人因為疫情而喪命。

特朗普的支持者到華盛頓參加集會，有支持者的袋子印有。不要認證」的標語。（AP）

面對大批特朗普支持者湧入，華盛頓執法部門不敢怠慢，出動大批警員維持秩序，並在4日拘捕極右組織Proud Boys領袖塔里奧（Henry Tarrio），法院在5日亦下令對方禁止踏足華盛頓。

而在集會舉行前夕，有特朗普的支持者在5日晚上企圖接近白宮附近的「黑人的命也是命廣場」（Black Lives Matter Plaza），但遭到防暴警員使用胡椒噴霧等裝備驅散。另外國民警衛隊及聯邦探員亦按照華盛頓市長要求到當地執勤。

不過執法當局雖然已經加強戒備，惟仍有大批特朗普支持者衝破警方防線，美國有線新聞網絡（CNN）的片段顯示，部分示威者衝入國會大樓內。當局隨即封閉國會，正在舉行的選舉人票唱票工作被迫暫停。在國會內的職員、議員及記者需要到安全地方暫避，彭斯亦已經離開參議院。

因應示威情況，華盛頓市長下令在當地時間下午6時起宵禁，警方亦呼籲在國會內的眾議員準備防毒面具，隨時準備使用。