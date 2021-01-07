持續更新｜美國會正式確認拜登當選總統　特朗普承諾有序移交權力

美國國會在1月6日舉行聯席會議，認證大選的選舉人票結果。而在國會開會前夕，總統特朗普（Donald Trump）在白宮外舉行「拯救美國」（Save America）集會，再次批評大選不公，揚言自己不會放棄和承認落敗。他的支持者其後衝入國會大樓，建築物內的職員和議員須要疏散。

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【2001】美國國會已完成各州份的點算選舉人票程序，認證拜登獲得306張選舉人票，擊敗獲得232張的特朗普。

【1710】特朗普發表聲明，他表明「完全不同意選舉結果」，但承諾會在1月20日有序地過渡權力。

【1637】美國國會正式確認拜登勝選結果，取得超過270張選舉人票。

【1625】眾議院以282票對138票的比數，否決對賓夕法尼亞州選舉結果提出反對的議案。兩院恢復召開國會聯席會議，繼續確認大選結果。

【1459】參議院以92票對7票的大比數，否決對賓夕法尼亞州選舉結果提出反對的議案。投票支持反對該州選舉結果的7名參議員中，包括共和黨的克魯茲（Ted Cruz）及霍利（Josh Hawley）等。

【1320】共和黨眾議員佩里（Scott Perry）與共和黨參議員霍利（Josh Hawley）挑戰賓夕法尼亞州（Pennsylvania）選舉結果，並得到80名眾議員支持，副總統彭斯決定再暫停會議，參議員與眾議員再分別展開辯論，將表決是否支持反對該州選舉結果。

【1309】共和黨眾議員分別挑戰密歇根州和內華達州選舉結果，但無參議員支持，因此失敗。

【1247】Snapchat加入Twitter和Facebook的行列，禁止特朗普發文。

【1240】眾議院和參議院恢復召開聯席會議。

【1221】華盛頓警方表示，4人於國會山莊騷亂死亡，其中1人死於槍傷，其餘3人死於醫療緊急狀況，另外52人被捕，其中47人涉違反宵禁。警方於民主黨全國委員會和共和黨全國委員會總部搜獲兩個管狀炸彈。

【1215】華盛頓特區市長鮑澤（Muriel Bowser）宣布延長緊急狀態15日。

【1213】眾議院否決議員對亞利桑那州選票提出的反對。

【1127】中國駐美國大使館發布通知稱，提醒在美中國公民密切關注當地疫情和安全形勢，提高警惕，注意安全防範，慎重考慮前往公眾場所。大使館建議，如遇危險或突發情況，請及時報警。

【1124】《紐約時報》引述五角大樓和白宮消息人士報道，總統特朗普原本拒絕動員國民警衛隊平息混亂，最終是經副總統彭斯（Mike Pence）批准。

【1116】參議院否決議員對亞利桑那州選票提出的反對。

【1114】日本内閣官房長官加藤勝信對美國國會山莊的情況表達關注。

【1107】共和黨參議員霍利（Josh Hawley）的辦公室表示，霍利將堅持對賓夕法尼亞州的選票提出反對。

圖為2021年1月6日，美國眾議院議長佩洛西主持會議。（Getty Images）

【1105】眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）於眾議院恢復會議時表示，國會認證拜登（Joe Biden）當選將向世界展示出美國不會退讓。

【1058】美國有線新聞網絡（CNN）引述共和黨知情人士報道，有內閣成員初步商討引用第25條修正案「踢走」特朗普。

延伸閱讀：【當年今日】美國憲法第25修正案通過50載 踢走特朗普可行嗎？

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【1048】美國有線新聞網絡報道，三名高官考慮辭職，包括國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）、副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）和副幕僚長利德爾（Chris Liddell）。

【1010】多位共和黨參議員轉軚，表明不會反對國會確認拜登當選，包括於佐治亞州選舉連任失敗的萊夫勒（Kelly Loeffler）。

【1003】紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）表示，因應國民警衛隊要求，將調派1,000名紐約國民警衛隊成員到華盛頓特區。

【0917】參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）發言，形容「這是我們國家一個難以抹走的污點」，指闖進國會的人不是示威者，而是應該被起訴的叛亂者。他指，今日的事件不是一朝一夕，而是由宣揚陰謀論的總統煽動。他表示，國會今晚將完成點算選舉人票的任務。

【0910】參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）發言，指美國參議院不會畏縮，不會向無法無天的情況低頭，「他們試圖打亂我們的民主，他們失敗了」。他表示，國會將認證總統選舉的當選者，提到刑事行為永遠不會主宰美國國會。

【0908】參議院恢復會議。副總統彭斯表示，國會山莊已經安全，並譴責暴力。他向示威者指，「你們沒有贏，暴力永遠不會贏」。

圖為2021年1月6日，美國副總統彭斯於國會恢復會議時發言。（美聯社）

【0901】民主黨籍的前總統奧巴馬（Barack Obama）發表聲明，指國會山莊的暴力是由特朗普煽動。

【0852】民主黨籍的前總統克林頓（Bill Clinton）指國會遭襲擊是由超過四年的「毒藥政治」（poison politics）助長，並是由特朗普燃點起火柴。

【0842】美國有線新聞網絡引述白宮官員報道，第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）的幕僚長格里沙姆（Stephanie Grisham）辭職，即時生效。官員指，特朗普支持者的暴力示威使到格里沙姆萌生去意。

【0838】霍士新聞報道，副總統彭斯已經返回參議院議事廳。彭斯的新聞秘書表示，彭斯從未離開國會山莊。美國有線新聞網絡引述知情人士指，美國特工處想彭斯離開國會山莊，一切都準備就緒，但彭斯想留下。

【0822】民主黨籍的眾議院能源和商務委員會主席帕隆（Frank Pallone）促請Twitter和Facebook封鎖特朗普的帳戶。

【0812】Twitter宣布封鎖特朗普的帳戶12小時，並警告如果再違規將永久停用。

【0800】佩洛西指國會領袖決定6日晚上恢復聯席會議，以確認拜登當選。

【0755】微軟—全國廣播公司（MSNBC）報道，參議院會在當地時間晚上8時（香港時間9時）恢復會議。

【0737】佩洛西在聲明指，警方要求議員及職員繼續留在國會建築物內，並暗示會在較後時間繼續舉行認證選舉人票的會議。

【0727】共和黨的前總統喬治布殊（George W. Bush）譴責事件，形容情況令人痛心，指民主合眾國不應出現如此的選舉爭議。他指國會受到衝擊是由於民眾的熱誠受到謬誤和奢望煽風點火影響，稱這些起義行為導致國家及聲譽帶來巨大損害。

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【0722】維珍尼亞州宣布進入緊急狀態，州長諾瑟姆（Ralph Northam）下令鄰近華盛頓的城市阿靈頓（Arlington）及亞歷山大（Alexandria）宵禁。

【0713】特朗普再於Twitter留言，稱「發生這些事件，是因為一個神聖的壓倒性的選舉勝利，從偉大的愛國者們手中，被如此無情和惡毒地剝奪，他們一直被惡劣和不公平的對待這麼久。帶著愛與和平回家吧。永遠記住這一天！」

These are the things and events that happen when a sacred landslide election victory is so unceremoniously & viciously stripped away from great patriots who have been badly & unfairly treated for so long. Go home with love & in peace. Remember this day forever! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

不過該帖文隨即被Twitter標籤，形容帖文關於選舉舞弊具有爭議，因此以可能有引起暴力為由，禁止用戶回覆、轉發或按讚。

【0706】華盛頓的宵禁令在當地時間下午6時生效。

【0700】Facebook及YouTube表示已經移除特朗普的片段，YouTube指該片段違反散播選舉詐騙的守則。Twitter則禁止用戶在特朗普呼籲支持者回家片段的帖文按讚。

【0649】全國廣播公司引述執法部門消息指，中槍的女性傷重不治。華盛頓警方其後證實有關消息。

【0635】美國官員指華盛頓國會大樓已經安全，華盛頓警方首長稱拘捕最少13人，並起獲至少5件武器，他形容事件是「暴動」（riot）。

【0631】全國各地都有特朗普的支持者在州議會外聚集，當中猶他（Utah）及新墨西哥（New Mexico）州政府都疏散州議會建築物內的人士。

【0559】穆斯林女議員奧馬爾（Ilhan Omar）在Twitter表示，正準備彈刻條款，認為眾議院應通過彈劾，並由參議院將對方趕弄台。她認為不應再讓特朗普執政，指事關保障國家，以及履行誓詞。

I am drawing up Articles of Impeachment.



Donald J. Trump should be impeached by the House of Representatives & removed from office by the United States Senate.



We can’t allow him to remain in office, it’s a matter of preserving our Republic and we need to fulfill our oath. — Ilhan Omar (@IlhanMN) January 6, 2021

【0517】特朗普在Twitter發表講話，要求示威者應即時離開，稱大家需要和平及守法，惟他堅稱選舉舞弊。

【0510】英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，對美國國會內的情景感到可恥，指美國為世界爭取民主，認為華府應和平及有序地進行權力交接。

【0506】拜登發表全國電視講話，形容美國遇到「史無前例的襲擊」，並要求特朗普即時現身，遵守誓詞，阻止情況惡化。

【0504】美國有線新聞網絡報道，華盛頓所有國民警衛隊已經候命。

【0455】民主黨眾議院議長佩洛西及參議院少數黨領袖舒默呼籲特朗普要求所有示威者即時離開國會範圍。舒默亦認為特朗普呼籲民眾克制的言論「有點遲」。

一名女子在國會大樓內中槍受傷後，由救護人員進行急救送院。（MSNBC截圖）

【0454】美國有線新聞網絡稱多名警員受傷，最少一人需送院。

【0453】《紐約時報》指，共和黨總部發現爆炸品，不過已經拆除。

【0450】北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）對華盛頓的情況感到震驚，稱各方應尊重大選結果。

【0443】全國廣播公司（NBC）報道，執法人員在國會大樓內槍傷一人，但沒有透露傷勢。

【0441】彭斯呼籲國會內的示威者停止暴力行為，稱涉事人士會被起訴，同時呼籲他們即時離開。

【0438】白宮發言人表示，特朗普下令國民警衛隊及聯邦執法人員會派遣到國會駐守。

【0426】加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）對華盛頓的情況感到憂慮，稱渥太華政府會密切留意事件，形容美國的制度穩固，希望可以盡快回復正常。

【0425】美國有線新聞網絡指，國會內一名女性胸部中槍，目前情況嚴重。

圖為2021年1月6日，特朗普支持者迫近眾議院，有警員持槍戒備。（AP）

【0420】特朗普多名現任或前幕僚都呼籲支持者保持理性，白宮前戰略溝通部主任法拉（Alyssa Farah）要求特朗普譴責事件，稱他們只會聽對方的說話，因此他應為國家設想表態；前白宮幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）則希望特朗普可以即時介入制止事件；特朗普的私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）在Twitter稱，示威者是「挑戰詐騙選舉結果的愛國人士」，但強調特朗普希望大家可以和平地表達意見。

【0415】路透社報道，眾議院議長佩洛西已經撤離至安全地方。

【0411】霍士新聞（Fox News）電話訪問共和黨眾議院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy），他表示現時由警方保護，並指10至15分鐘前在電台頻道內聽到槍聲。麥卡錫亦稱曾與特朗普聯絡，呼籲對方要求示威者冷靜，特朗普之後就在Twitter敦促示威者和平及守法。

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

【0402】華盛頓郵報指，國防部拒絕華盛頓市提出派遣國民警衛隊到國會的要求。

特朗普的支持者衝破警方防線，進入國會大樓內。（AP）

【0345】特朗普在Twitter留言，呼籲支持者和平示威，又稱大家支持國會警方和執法部門，形容他們與國家同一陣線。

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

【0341】華盛頓郵報記者在Twitter表示，佐治亞州國會外有民兵人員聚集，州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）等高層已經疏散至安全地方。

【0337】因應示威情況，華盛頓市長下令在當地時間下午6時起宵禁，警方亦呼籲在國會內的眾議員準備防毒面具，隨時準備使用。

特朗普的支持者迫近國會，警方架起封鎖線阻止。（AP）

大批民眾響應特朗普的呼籲，在華盛頓白宮外聚集，當中包括不少極右組織成員，有參與集會的人士表示，希望副總統彭斯可以拒絕認證選舉人票結果。

即使美國的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續嚴峻，惟很多出席集會的人士都沒有戴口罩或保持社交距離。其中一名集會人士向美聯社表示，她反對封城抗疫，又稱不相信有人因為疫情而喪命。

特朗普的支持者到華盛頓參加集會，有支持者的袋子印有。不要認證」的標語。（AP）

面對大批特朗普支持者湧入，華盛頓執法部門不敢怠慢，出動大批警員維持秩序，並在4日拘捕極右組織Proud Boys領袖塔里奧（Henry Tarrio），法院在5日亦下令對方禁止踏足華盛頓。

而在集會舉行前夕，有特朗普的支持者在5日晚上企圖接近白宮附近的「黑人的命也是命廣場」（Black Lives Matter Plaza），但遭到防暴警員使用胡椒噴霧等裝備驅散。另外國民警衛隊及聯邦探員亦按照華盛頓市長要求到當地執勤。

不過執法當局雖然已經加強戒備，惟仍有大批特朗普支持者衝破警方防線，美國有線新聞網絡（CNN）的片段顯示，部分示威者衝入國會大樓內。當局隨即封閉國會，正在舉行的選舉人票唱票工作被迫暫停。在國會內的職員、議員及記者需要到安全地方暫避，彭斯亦已經離開參議院。

因應示威情況，華盛頓市長下令在當地時間下午6時起宵禁，警方亦呼籲在國會內的眾議員準備防毒面具，隨時準備使用。