持續更新｜華盛頓國會淪陷　特朗普：支持者應即時和平回家

美國國會在1月6日舉行聯席會議，認證大選的選舉人票結果。而在國會開會前夕，總統特朗普（Donald Trump）在白宮外舉行「拯救美國」（Save America）集會，再次批評大選不公，揚言自己不會放棄和承認落敗。他的支持者其後衝入國會大樓，建築物內的職員和議員須要疏散。

【0559】穆斯林女議員奧馬爾（Ilhan Omar）在Twitter表示，正準備彈刻條款，認為眾議院應通過彈劾，並由參議院將對方趕弄台。她認為不應再讓特朗普執政，指事關保障國家，以及履行誓詞。

I am drawing up Articles of Impeachment.



Donald J. Trump should be impeached by the House of Representatives & removed from office by the United States Senate.



We can’t allow him to remain in office, it’s a matter of preserving our Republic and we need to fulfill our oath. — Ilhan Omar (@IlhanMN) January 6, 2021

【0517】特朗普在Twitter發表講話，要求示威者應即時離開，稱大家需要和平及守法，惟他堅稱選舉舞弊。

【0510】英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，對美國國會內的情景感到可恥，指美國為世界爭取民主，認為華府應和平及有序地進行權力交接。

【0506】拜登發表全國電視講話，形容美國遇到「史無前例的襲擊」，並要求特朗普即時現身，遵守誓詞，阻止情況惡化。

【0504】CNN報道，華盛頓所有國民警衛隊已經候命。

【0455】民主黨眾議院議長佩洛西及參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）呼籲特朗普要求所有示威者即時離開國會範圍。舒默亦認為特朗普呼籲民眾克制的言論「有點遲」。

一名女子在國會大樓內中槍受傷後，由救護人員進行急救送院。（MSNBC截圖）

【0454】CNN稱多名警員受傷，最少一人需送院。

【0453】《紐約時報》指，共和黨總部發現爆炸品，不過已經拆除。

【0450】北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）對華盛頓的情況感到震驚，稱各方應尊重大選結果。

【0443】全國廣播公司（NBC）報道，執法人員在國會大樓內槍傷一人，但沒有透露傷勢。

【0441】彭斯呼籲國會內的示威者停止暴力行為，稱涉事人士會被起訴，同時呼籲他們即時離開。

【0438】白宮發言人表示，特朗普下令國民警衛隊及聯邦執法人員會派遣到國會駐守。

【0426】加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）對華盛頓的情況感到憂慮，稱渥太華政府會密切留意事件，形容美國的制度穩固，希望可以盡快回復正常。

【0425】CNN指，國會內一名女性胸部中槍，目前情況嚴重。

【0420】特朗普多名現任或前幕僚都呼籲支持者保持理性，白宮前戰略溝通部主任法拉（Alyssa Farah）要求特朗普譴責事件，稱他們只會聽對方的說話，因此他應為國家設想表態；前白宮幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）則希望特朗普可以即時介入制止事件；特朗普的私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）在Twitter稱，示威者是「挑戰詐騙選舉結果的愛國人士」，但強調特朗普希望大家可以和平地表達意見。

【0415】路透社報道，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）已經撤離至安全地方。

【0411】霍士新聞（Fox News）電話訪問共和黨眾議院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy），他表示現時由警方保護，並指10至15分鐘前在電台頻道內聽到槍聲。麥卡錫亦稱曾與特朗普聯絡，呼籲對方要求示威者冷靜，特朗普之後就在Twitter敦促示威者和平及守法。

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

特朗普支持者迫近眾議院，有警員持槍戒備。（AP）

【0402】華盛頓郵報指，國防部拒絕華盛頓市提出派遣國民警衛隊到國會的要求。

特朗普的支持者衝破警方防線，進入國會大樓內。（AP）

【0345】特朗普在Twitter留言，呼籲支持者和平示威，又稱大家支持國會警方和執法部門，形容他們與國家同一陣線。

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

【0341】華盛頓郵報記者在Twitter表示，佐治亞州國會外有民兵人員聚集，州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）等高層已經疏散至安全地方。

特朗普的支持者迫近國會，警方架起封鎖線阻止。（AP）

【0337】因應示威情況，華盛頓市長下令在當地時間下午6時起宵禁，警方亦呼籲在國會內的眾議員準備防毒面具，隨時準備使用。

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大批民眾響應特朗普的呼籲，在華盛頓白宮外聚集，當中包括不少極右組織成員，有參與集會的人士表示，希望副總統彭斯（Mike Pence）可以拒絕認證選舉人票結果。

即使美國的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續嚴峻，惟很多出席集會的人士都沒有戴口罩或保持社交距離。其中一名集會人士向美聯社表示，她反對封城抗疫，又稱不相信有人因為疫情而喪命。

特朗普的支持者到華盛頓參加集會，有支持者的袋子印有。不要認證」的標語。（AP）

面對大批特朗普支持者湧入，華盛頓執法部門不敢怠慢，出動大批警員維持秩序，並在4日拘捕極右組織Proud Boys領袖塔里奧（Henry Tarrio），法院在5日亦下令對方禁止踏足華盛頓。

而在集會舉行前夕，有特朗普的支持者在5日晚上企圖接近白宮附近的「黑人的命也是命廣場」（Black Lives Matter Plaza），但遭到防暴警員使用胡椒噴霧等裝備驅散。另外國民警衛隊及聯邦探員亦按照華盛頓市長要求到當地執勤。

不過執法當局雖然已經加強戒備，惟仍有大批特朗普支持者衝破警方防線，美國有線新聞網絡（CNN）的片段顯示，部分示威者衝入國會大樓內。當局隨即封閉國會，正在舉行的選舉人票唱票工作被迫暫停。在國會內的職員、議員及記者需要到安全地方暫避，彭斯亦已經離開參議院。

因應示威情況，華盛頓市長下令在當地時間下午6時起宵禁，警方亦呼籲在國會內的眾議員準備防毒面具，隨時準備使用。