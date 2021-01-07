美國大選｜特朗普：永不放棄和不會認輸

美國國會在1月6日舉行聯席會議，認證大選的選舉人票結果。而在國會開會前夕，總統特朗普（Donald Trump）在白宮外舉行「拯救美國」（Save America）集會，再次批評大選不公，揚言自己不會放棄和承認落敗。

大批民眾響應特朗普的呼籲，在華盛頓白宮外聚集，當中包括不少極右組織成員，有參與集會的人士表示，希望副總統彭斯（Mike Pence）可以拒絕認證選舉人票結果。

即使美國的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續嚴峻，惟很多出席集會的人士都沒有戴口罩或保持社交距離。其中一名集會人士向美聯社表示，她反對封城抗疫，又稱不相信有人因為疫情而喪命。

特朗普的支持者到華盛頓參加集會，有支持者的袋子印有。不要認證」的標語。（AP）

面對大批特朗普支持者湧入，華盛頓執法部門不敢怠慢，出動大批警員維持秩序，並在4日拘捕極右組織Proud Boys領袖塔里奧（Henry Tarrio），法院在5日亦下令對方禁止踏足華盛頓。

而在集會舉行前夕，有特朗普的支持者在5日晚上企圖接近白宮附近的「黑人的命也是命廣場」（Black Lives Matter Plaza），但遭到防暴警員使用胡椒噴霧等裝備驅散。另外國民警衛隊及聯邦探員亦按照華盛頓市長要求到當地執勤。