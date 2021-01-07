特朗普支持者闖國會　女子胸中槍危急　示威者疑遭橡膠子彈射穿面

特朗普支持者衝進國會大樓後，有女子在國會大樓中槍。根據MSNBC電視台拍到傷者照片，擔架上的年輕女子滿面鮮血，似乎陷入昏迷狀態。除了這位情況危急的女子，另有現場消息指最少5人受傷送院，包括一名執法者。

MSNBC電視台拍到中槍女傷者滿面鮮血，似乎陷入昏迷狀態。（TWITTER）

綜合美國有線電視新聞網，福克斯新聞社和MSNBC的記者稱，在數百名特朗普總統的支持者衝進大樓並與警方對峙後，下午三點左右一名女子在國會大廈內被槍射中。

眾議院少數黨領袖凱文·麥卡錫（Kevin McCarthy）在接受福克斯新聞（Fox News）採訪時證實了槍擊事件，他說當時正和首都警察在一起，"我在警察對講機中聽到：開槍。"

護理人員補充槍傷者正進行心肺復甦(CPR)。 PBS NewsHour引消息來源證實這一點，並補充說，被子彈擊中的人不是制服警員。

美國有線電視新聞網報導說，女子被胸部中槍後處於危急狀態。另有說法指槍傷更接近脖子。根據MSNBC電視台拍到傷者照片，擔架上的年輕女子滿面鮮血，似乎陷入昏迷狀態。

除了國會大廈內，國會外也有示威者與警察衝突的情況，根據美聯社的照片有示威者面頰被橡膠子彈射穿。更多示威者中催淚煙後需要洗眼。

MSNBC的記者Michael Del Moro稱除了這位情況危急的女子，另有現場消息指最少5人受傷送院，包括一名執法者。