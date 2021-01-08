一分鐘看世界｜混亂中拜登確認當選、白宮跳船潮、美擬再對港制裁

今天是1月8日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：

混亂中拜登確認當選

美國國會1月6日舉行聯席會議，認證大選的選舉人票結果，期間大批示威者闖入國會，阻止議員確認民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的勝選結果。混亂期間有4人死亡、52人被警方拘捕，除了警察遭問責外，事件也引來多國領袖譴責。其中一名死者為35歲的特朗普支持者巴比特（Ashli Babbit），網絡流傳她的中槍片段。結果在一片混亂中，國會確認拜登當選，特朗普之後發聲明承諾會有序交接……（點擊了解更多）

Facebook封殺特朗普

美國國會遭闖入事件，各方都將矛頭指向特朗普，其中社交平台Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）7日宣布，特朗普在該平台及旗下Instagram的帳號被延長封殺……（點擊了解更多）

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+ 11 + 11 + 11

白宮跳船潮

美國總統特朗普（Donald Trump）支持者1月6日衝擊國會引發巨大風波後，特朗普政府傳出跳船潮。美國媒體1月7日報道，據熟知情況的人士指，副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）已在1月6日下午辭職，其他白宮官員亦正考慮離職，運輸部長趙小蘭就成為「白宮第一人」……（點擊了解更多）

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Elon Musk稱霸富豪榜

亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）自2017年成為全球首富，其榜首地位穩坐逾三年後終於不保，美國傳媒1月7日報道，Tesla股價持續向好，帶挈創辦人馬斯克（Elon Musk）的身家突破1850億美元……（點擊了解更多）

香港經貿辦變目標

香港逾50名泛民人士1月6日早上因涉嫌違反國安法遭警方上門拘捕，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）同日形容事件屬暴行，又稱美國考慮制裁涉事者，包括考慮以限制駐美國的香港經濟貿易辦事處回應。同時，他宣布美國駐聯合國大使克拉夫特將訪問台灣……（點擊了解更多）

▼逾50名民主派初選參選人被捕▼

+ 5 + 5 + 5

日本進入緊急狀態

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在日本東京持續惡化，當地單日確診個案1月7日首次超過2,000宗，達到2,447宗，再創單日新高，首相菅義偉同日宣布，東京地區自1月8日起進入緊急狀態......（點擊了解更多）

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