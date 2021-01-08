美國國會暴亂｜佩洛西倡罷免特朗普　舒默：再執政一日都嫌多

美國國會1月6日認證拜登（Joe Biden）勝出總統大選期間，遭現任總統特朗普（Donald Trump）的支持者闖入，導致最少4死。總統當選人拜登（Joe Biden）形容事件是「美國史上最黑暗一天」，不少人批評特朗普煽動衝擊，朝野雙方都有聲音要求特朗普下台，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）及民主黨友參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）都要求罷免特朗普。

佩洛西在國會表示，特朗普煽動向美國發動武裝起義，形容他對美國民眾和民主「非常危險，因此他不應繼續執政，認為他一日都是總統，美國每天都可能上演恐怖場面。她稱民主黨正施壓彈劾特朗普，並預計副總統彭斯（Mike Pence）很快會決定是否引用憲法第二十五修正案（25th Amendment）罷免特朗普。

舒默在聲明指，暴動事件是在特朗普煽動下發生，認為對方繼續執政「一日都嫌多」。他亦要求彭斯罷免特朗普，揚言如果彭斯和內閣不立即行動，國會就應該彈劾特朗普。

他又表示，負責參議院議場秩序與安全的糾儀長（Sergeant-at-Arms）斯滕格（Mike Stenger）應引咎辭職，稱如果對方不下台，就會待自己稍後成為參議院多數派領袖後即時辭退對方。

特朗普的支持者1月6日在突破安全防線，闖入國會大樓，有支持者手持南方邦聯戰旗，在參議院入口附近遊蕩。（Reuters）

舒默的黨友、羅德島州眾議員西西蘭（David Cicilline）在Twitter表示，民主黨國會議員正準備彈劾議案，將特朗普趕下台。馬里蘭州（Maryland）的共和黨籍州長霍根（Larry Hogan）要求副總統彭斯（Mike Pence）取代特朗普的職務，確保可以和平地進行權力交接。他認為，特朗普辭職對美國是一件好事。

美國《國會山報》（The Hill）7日引述知情人士報道，國會發生暴亂後，白宮內閣官員已經開始討論引用憲法第二十五修正案罷免特朗普的可能性，他們為這項非常措施多次溝通。有關措施需要內閣大多數官員和彭斯向國會宣布，特朗普無法履行總統職責。

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