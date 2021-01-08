美國國會暴亂｜1名警察死亡　國會警察總長辭職　最少82人被捕

美媒指一名美國國會警察因週三在國會騷亂中喪生，60名國會警察受傷。國會警察總長引咎辭職。截至7日中午，當局一共拘捕最少82人，預計會有更多人落網。署理司法部長羅森（Jeffrey Rosen）表示，部分疑犯會在7日被正式起訴。

負責國會大廈司法管轄委員會的眾議院議員瑞安（Tim Ryan）向傳媒透露，6日的衝突造成多達60名國會警察受傷，15人需要留醫，其中1人情況危殆。他說多人是被鉛質水管擊中頭部。

數小時後，CNN有線電視新聞網引述三名消息來源證實：一名美國國會警察因週三騷亂在國會大廈引發的事件中喪生。是事件中死亡的第5人。

國會警察發言人表示，國會警察總長桑德（Sund）已經辭職，將於1月16日生效。辭職是回應周三美國國會大廈騷亂，以及在周四議長佩洛西要求他辭職之後做出的。

闖入國會的特朗普支持者被制服在地。（美聯社）

美媒報道周三國會暴亂期間有4人死亡，而當天只有一名死者身份曝光，是35歲的特朗普支持者巴比特（Ashli Babbit），網絡流傳她的中槍片段。

美國MSNBC報道，截至當地時間7日中午12時，警方在國會衝突中拘捕至少82人，68人被哥倫比亞特區警察拘捕，其中只有1人來自華盛頓所在的哥倫比亞特區；國會警察拘捕14人，罪名包括非法進入，部分則被控暴動。

聯邦調查局（FBI）呼籲民眾提供協助，找出有份闖入國會的特朗普支持者，強調會將所有人繩之以法，因此預計之後會有更多人被捕。

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