拜登就任丨典禮規模料因疫情縮減　特朗普將成逾百年首位缺席總統

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-01-20 13:00

美國候任總統拜登（Joe Biden）會在1月20日上任，他就任前會先在總統就職典禮宣誓及致辭。典禮因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情預料會變得比以往「冷清」。另外，總統特朗普（Donald Trump）1月8日已表明不會出席，他將成為百年來首位缺席繼任者典禮的美國總統。

總統就職典禮按照傳統會在美國東岸時間1月20日約早上11時30分開始舉行，地點是華盛頓特區國會西翼。今次典禮的主題為「團結的美國」（America United）。拜登屆時會在典禮上宣誓及致辭，並在正午正式成為第46任美國總統。

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4年一度慶典不再

見證總統就職原本是美國人4年一度的慶典。以前總統奧巴馬（Barack Obama）2009年就職為例，估計當時有200萬人湧入華盛頓特區。不過今次典禮受疫情所限，不會再現「迫爆」國家廣場（National Mall）的盛況，宣誓就職後的遊行改以網上進行，之後的酒會亦會取消。拜登團隊已呼籲國民避免前往華盛頓。

就職典禮出席人數亦因疫情而大幅減少。以往參眾議員會派發20萬張門票給民眾，讓他們出席典禮，但就職典禮國會聯席委員會（JCCIC）2020年12月中已宣布，由於疫情關係，美國民眾將不能取得門票。議員的邀請函只容許他們帶1位賓客進場。

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委員會主席布蘭特（Roy Blunt）指，除了傳統的全國電視直播外，他們正努力提高從網上觀看典禮的機會。拜登的就職典禮網站會在網上直播一系列活動，同時亦會在YouTube播放。

↓屆時可於YouTube觀看活動

特朗普成逾150年首例

正常情況下，離任總統會歡迎繼任人入主白宮，並出席其就職典禮。不過特朗普一直拒絕承認大選落敗，令外界對他會否出席典禮感到很好奇。

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特朗普1月8日揭曉答案。他經歷6日的國會暴亂後在8日於社交媒體Twitter發文指，自己20日不會前往就職典禮。

美國歷史上只有3位總統主動選擇不參加繼任者的就職典禮，分別是第2任總統亞當斯（John Adams）、第6任總統小亞當斯（John Quincy Adams）及第17任總統約翰遜（Andrew Johnson）。

3名已故總統之中最接近現代的約翰遜離任時間是在1869年3月4日，距今已有接近152年。因此特朗普的缺席令他將成為逾150年來首位拒絕出席繼任者典禮的美國總統。

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