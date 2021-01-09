美國會暴亂｜利海大學撤銷特朗普榮譽學位

位於美國賓夕法尼亞州（Pennsylvania）的私立大學利海大學（Lehigh University）1月8日公布，校方已撤銷在逾30年前向總統特朗普（Donald Trump）頒發的榮譽學位。大學理事會當日已確認上述決定。

美國有線新聞網絡（CNN）8日指，特朗普於1988年的畢業典禮上演講，並獲頒授榮譽學位。

美國會暴亂：圖為1月6日，總統特朗普在首都華盛頓的集會上演講。（Reuters）

數以百計的特朗普支持者6日闖入國會，而此前特朗普曾公開發言，被指煽動他們行動。

利海大學校長西蒙（John D. Simon）譴責騷亂，稱它是「對我們民主基礎進行暴力襲擊」。

A message from President Simon: pic.twitter.com/lPc4vPCTSQ — Lehigh University (@LehighU) January 7, 2021

有網民在西蒙的聲明下方留言，要求他撤銷特朗普的榮譽學位。大學校報也報道，校內在流傳數份要求撤銷他榮譽學位的請願書。

這已非利海大學中人第一次這麼做，2018年校內接近三分之二學系提出同類要求，稱特朗普的發言與大學的價值相悖。惟大學理事會當時沒有照辦。