波音737-500｜印尼三佛齊客機失聯逾50人生死未卜　發現疑似殘骸

一部原定由雅加達飛往坤甸（Pontianak）的印尼三佛齊航空公司（Sriwijaya Air）客機失去聯絡，管理機場的公司PT Angkasa Pura II已證實此事。公司通訊部經理Haerul Anwar稱，在下午大約2時發現飛機失去聯絡。印尼政府部門正在調查，搜索及拯救行動展開。

印尼Metro TV報道稱失聯客機機型為波音B737-500，機上載有56人，包括6名兒童及6名機組人員。根據包含在追蹤數據內的登記資料，涉事客機齡27年。

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涉事飛機航班編號為SJY182，從雅加達蘇加諾-哈達國際機場（Soekarno-Hatta International Airport）起飛，原定飛往坤甸，即西加里曼丹省首府。

根據航機追蹤網站Flightradar24在其Twitter帳戶發文稱：「客機起飛後4分鐘失去聯絡。它是1分鐘向下墮逾1萬呎。」

↓ 有人聲稱飛機殘骸已被發現

BREAKING Small wreckage from the location of where Sriwijaya Air Flight 182 (PK-CLC) Boeing 737-500 is reported missing has been found near Thousand Islands, Indonesia pic.twitter.com/GXzqeBpKRo — Air Disasters (@AirCrashMayday) January 9, 2021

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN — Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021

印尼交通部發言人伊拉瓦蒂（Adita Irawati）稱，客機最後一次與控制塔聯絡是在下午2時40分（香港時間下午3時40分）。

↓下圖為航空公司網站上展示的波音737-500型號客機：

↓一名看來是從是航空業的網民轉發Flightradar24的圖片，稱情況看來不妙：

While I'm hoping for the best, but I have to be realistic.

This... DOES NOT look good at all. #PKCLC #SJ182 #SriwijayaAir pic.twitter.com/nlOsWUCKs1 — Gerry Soejatman (@GerryS) January 9, 2021

航空公司在回應事件時說，會在取得更多資訊後才發表聲明。

三佛齊航空曾是印尼國營航空公司嘉鲁達印尼航空公司（Garuda Indonesia）屬下公司，2019年11月起已不附屬於印尼嘉魯達。它主要經營印尼國內航綫，亦有少量國際航班。

Aviation24網站9日引述印尼媒體報道稱，飛機在印尼千島群島（Kepulauan Seribu／Thousand Islands）一個無人島上墜毀，惟網站稱仍在尋找可供對照的另一消息來源。