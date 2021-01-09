波音737-500｜印尼三佛齊航空客機失聯　搜索及拯救行動展開

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一部原定由雅加達飛往坤甸（Pontianak）的印尼三佛齊航空公司（Sriwijaya Air）客機失去聯絡，管理機場的公司PT Angkasa Pura II已證實此事。公司通訊部經理Haerul Anwar稱，在下午大約2時發現飛機失去聯絡。印尼政府部門正在調查，搜索及拯救行動展開。

涉事飛機航班編號為SJY182，從雅加達蘇加諾-哈達國際機場（Soekarno-Hatta International Airport）起飛，原定飛往坤甸，即西加里曼丹省首府。

根據航機追蹤網站Flightradar24在其Twitter帳戶發文稱，客機起飛後4分鐘失去聯絡。它是1分鐘內在高逾1萬呎高空失聯。

↓下圖為航空公司網站上展示的波音737-500型號客機：

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