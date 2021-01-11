一分鐘看世界｜印尼客機墮海、特朗普憋屈10天倒數、菲律賓警暴

今天是1月11日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：

總統「育成」警暴？

菲律賓一名休班警察努埃斯卡2020年12月20日與2名鄰居發生口角，他開槍殺了他們。此案被視為該國軍、警界中「殺殺殺文化」又一例子。該國總統杜特爾特有別於以往「撐警」的做法，稱不會保護涉案警員。然而除了努埃斯卡的下場，人們也許更想知道的是，經歷此事的杜特爾特政府，知道自己在數年間在執法部門養成了一頭「怪獸」，以及任由一批動輒對民眾開槍的軍警逍遙法外的後果？

印尼客機空難

一架原定由印尼雅加達飛往坤甸（Pontianak）的三佛齊航空公司（Sriwijaya Air）航班編號為SJ182的客機1月9日在起飛後不久失去聯絡，後已證實墮海。搜救隊伍10日已找到人體殘肢、救生衣、飛機燃油以及飛機殘骸。交通部長布迪（Budi Karya Sumadi）9日稱飛機未按既定航行方向飛行。無論事件起因如何，乘客的家屬已與摯愛陰陽永隔，有失去妻兒的男子崩潰大哭……（點擊了解更多）

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+ 7 + 7 + 7

二度彈劾特朗普

美國總統特朗普（Donald Trump）被指發言煽動支持者，導致1月6日有大批人衝擊國會大樓。眾議院民主黨人擬在11日對特朗普發動彈劾，有民主黨籍的眾議員稱，彈劾草案已經獲190名議員支持。特朗普會在20日卸任，此時彈劾他看似無意義，但如果他在國會被裁定有罪，參議院可投票、以阻止他再任公職。有分析指，特朗普煽動極右勢力又被反噬的結果把美國「逼到了牆角」……（點擊了解更多）

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美總統被噤聲

Twitter於1月8日宣布，永久停用美國總統特朗普的私人帳戶。公司指，經過審視帳戶最近的帖文，以及相關情境之後，認為帳戶可能引發進一步的暴力。特朗普競選團隊的Twitter帳號亦被凍結，盟友的帳戶遭永久封鎖。特朗普透過總統官方帳戶發文，揚言另起爐灶，不過發文數分鐘後被刪走。這位「狂人總統」失去了原本有的社交媒體平台，還有什麼出路？（點擊了解更多）

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美澳等動作頻頻

澳洲、英國、美國和加拿大外長1月10日發表聯合聲明，譴責香港6日逮捕逾50名泛民人士的事件，呼籲中國尊重香港人民自由。《衛報》9日報道，澳洲政界中有人促請澳洲政府向香港人提供更多援助。

在美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）將訪問台灣之際，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）1月9日宣布，廢除美國官員與台灣官員之間的接觸限制措施，批評華府多年來為了討好北京而自我束縛……（點擊了解更多）

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朝鮮

朝鮮勞動黨第八次全國代表大會1月5日於平壤開幕，領袖金正恩致開幕辭。他表示，國家經濟發展5年戰略到2020年全面結束，但大部分目標都遠未達成。金正恩向國內外宣稱工作失誤，這個「反常」舉動引發輿論關注。朝中社9日報道，金正恩在執政勞動黨的會議上談及美朝關係，他認為華府結束對朝鮮的敵對立場，對美朝關係最為重要……（點擊了解更多）

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