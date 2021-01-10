印尼三佛齊航空客機墮海　黑盒位置已確認

印尼三佛齊航空公司（Sriwijaya Air）一架波音737-500客機1月9日發生空難，墜落爪哇海（Java Sea）。官員稱在進行近1天的搜索後，找到2個黑盒的所在位置。

印尼國家交通安全委員會主委賈約諾（Soerjanto Tjahjono）表示，目前已確認編號SJ182班機兩個黑盒的位置。

「黑盒」是飛行數據紀錄儀的俗稱，2個黑盒包括飛行數據紀錄儀（flight data recorder，FDR）和駕駛艙語音紀錄儀（cockpit voice recorder，CVR）。

印尼國民軍總司令哈迪（Hadi Tjahjanto）稱希望不久便可將它們撈上來。不過他沒說明預估什麼時候能做到。

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海警局的重點搜索範圍正鎖定在雅加達沿岸水域的拉基島（Laki）和瀾滄島（Lancang）外環，水深達20至23米。惟印尼氣象局警告指，當地或會下大雨和吹強風，這可能會妨礙搜救工作。

搜救工作正在進行，印尼海軍官員Wahyudin Arif指出，他們已找到長約1米、懷疑是飛機機身殘骸的一部分，還有一部分輪胎以及人體殘肢。當地媒體報道，人體殘肢已被帶往警察醫院進行身份識別。