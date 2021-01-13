一分鐘看世界｜MeWe轉台潮、特朗普「被獵巫」、科興疫苗得唔得？

今天是1月13日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：

轉台MeWe的深思

香港近日熱門話題之一，應該包括社交平台「轉台潮」。WhatsApp更新用戶私隱條款掀風波，不少網民「憤而」投入Signal及MeWe等，美國都有類似情況，不過起因卻是美國總統特朗普（Donald Trump）。

他被指鼓吹支持者1月6日闖入國會山莊後，遭主流平台封殺，支持者陣地Parler又被撤下，導致一批人「跳到」Gab、MeWe、Telegram及CloutHub等。社交媒體封鎖特朗普的帳號，其實是有濫用媒體地位與數據優勢以實施「數字專制」的嫌疑。

不論特朗普是在美國政界或是在社交媒體引發的風波，或許都會隨他將下台而變得緩和，但當年將他推入白宮，又在他任內肆虐茁壯的民粹浪潮，卻是根植於美國長久以來的教育問題和反智主義，未必隨着特朗普的「離場」而退去……（點擊了解更多）

2020年2月29日，在華盛頓白宮新聞發佈廳舉行的新聞發布會上，副總統彭斯（Mike Pence，右）在美國總統特朗普（Donald Trump）的陪同下談到新型冠狀病毒。（AP）

彈劾特朗普

美國總統特朗普的支持者1月6日衝擊國會。傳特朗普與副總統彭斯（Mike Pence）的關係據稱因此一度緊張，他們11日在白宮會晤，進行「良好的交談」。在兩人將要離任之際，特朗普面對的麻煩才剛開始。雖然他形容彈劾行動是「獵巫」，但有指民主黨會待總統當選人拜登 （Joe Biden）上台100日後才把彈劾特朗普的議案提交參議院，即使如此，仍會對特朗普構成重大影響……（點擊了解更多）

▼觀看美國示威者佔領國會的相片，請點擊以下圖輯：

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拜登就職準備

美國總統就職典禮委員會1月11日宣布，候任總統拜登的就職典禮主題是團結的美國（America United）。總統特朗普同日批准首都華盛頓進入緊急狀態，並下令聯邦部門協助準備於20日舉行的就職典禮。但聯邦調查局（FBI）收到消息稱，在就職典禮前的幾天，有人計劃在50個州的議會大廈和國會大廈發動「武裝抗議」……（點擊了解更多）

↓有關特朗普及拜登的照片，請點擊放大觀看：

科興疫苗

巴西有媒體報道，中國科興生物研發的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）疫苗，有效率不足60%，雖超過世衛的50%標準，但低於早前傳出近80%有效率。而最新數據卻更強差人意……（點擊了解更多）

↓有關WhatsApp及Facebook的照片，請點擊放大觀看：

太霸道惹注意？

Facebook旗下的即時通訊手機應用程式WhatsApp修改服務條款和私隱規則，強制用戶同意將資料分享給母公司。土耳其競爭委員會1月11日宣布對兩間公司展開調查，並要求於調查結束前不得分享資料。反壟斷法及社交媒體內容管理權力過大之類、圍繞科網巨企的爭議今年勢必升溫。美國總統當選人拜登（Joe Biden）上任後有必要就着制衡科網巨企向大眾提供令人滿意的答案……（點擊了解更多）

編輯精選

告別facebook 新社交媒體MeWe會成另一頭巨獸？

再回歸總統制 吉爾吉斯能擺脫政變泥淖嗎？

六千軍警開進河內 誰是威脅越共十三大的敵人？

對特朗普的第二次彈劾不僅是政治羞辱

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