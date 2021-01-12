拉斯維加斯金沙集團創辦人Sheldon Adelson逝世　終年87歲

患淋巴癌的拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands Corp.）創辦人Sheldon Adelson在1月11日去世，終年87歲。

金沙中國（1928）宣布創辦人、主席及行政總裁兼非執行董事Sheldon Adelson先生於2021年1月11日因治療非霍奇金淋巴瘤的相關併發症，在美國辭世。

聲明指出Sheldon Adelson是美國共和黨主要的捐款人、在澳門、新加坡及拉斯維加斯有業務的博彩企業家。文中指他的父母是移民，Sheldon Adelson在波士頓一個貧困地區地長大。他從一名在街上賣報的少年，變成全球其中一位成功的企業家。

公司稱Sheldon Adelson的家人希望就他的死保留有私隱，稱葬禮會在以色列舉行，另有稍後日子會有一個追悼會在拉斯維加斯舉行。

2019年3月時，金沙中國曾發澄清通告，稱患病未阻礙Sheldon Adelson擔任公司職務。聲明稱Sheldon Adelson正服用奇金淋巴瘤藥物，並正應付藥物產生的副作用。這些副作用限制了他出行及日常在辦公室工作的能力，但強調未有阻礙他履行董事會主席及行政總裁等職務。公司當時預料，Sheldon Adelson將會在完成治療之後正常上班。