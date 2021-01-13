與批評中國者合拍影片　網紅Uncle Roger迅速刪片道歉

居於英國的知名YouTuber「Uncle Roger」黃瑾瑜1月10日上載與美國華裔YouTuber陳興（Mike Chen）合拍影片至YouTube，但因陳興過去多次批評中國而令他捲入辱華風波。黃瑾瑜其後刪除影片，並在12日於微博致歉。

黃瑾瑜原是馬來西亞華裔演員，他2020年7月8日在YouTube上載影片，以誇張方式嘲諷英國廣播公司飲食節目，因而迅速在網上爆紅。

↓黃瑾瑜因嘲諷英國飲食節目而在網上「爆紅」

Uncle Roger目前在YouTube擁有超過300萬訂閱者。他1月10日上載與陳興討論製作餃子的影片，片中未有討論政治。不過黃瑾瑜仍被捲入辱華風波，因為陳興曾多次批評北京，撰寫文章談論香港及中國國內維吾爾族的人權問題。

黃瑾瑜12日在微博發文，文中未有提到陳興名字。他說自己意識到與某YouTuber合拍的影片引起「非常不好的社會影響」，他已決定「全網刪除」影片。

自言「非常熱愛中國文化」的他又說，自己之前「不了解他（陳興）的政治想法，以及其過往對於中國不正確的言論」，這是他的疏忽，日後會加強管理及審核內容。

他在文末說：「希望大家能夠給予剛剛進入中國的羅傑叔叔一個改進的機會！」

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