一分鐘看世界｜特朗普「梅開二度」、科興疫苗、美官員取消訪台

今天是1月14日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：

美眾議院表決彈劾特朗普

美國眾議院通過促請總統彭斯（Mike Pence）罷免總統特朗普（Donald Trump）的議案後，彭斯未有響應，於是民主黨再發動攻勢，讓眾議院表決對特朗普的彈劾議案。在這次風波中，共和黨領袖麥康奈爾與特朗普的分歧更趨明顯，共和黨領導層也不要求黨友反對彈劾特朗普，部分該黨議員表態投贊成票。

最終議案在眾議院成功闖關，令特朗普創下前無古人、但沒有人想要的不光彩歷史時刻……（點擊了解更多）

圖為1月12日特朗普在德州參觀其中一段美墨邊境圍牆（AP）

科興疫苗有效率

巴西布坦坦研究所（Butantan Institute）在1月12日公布，中國科興生物研發的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）疫苗「整體有效率」為50.4%，低於外界預期，也有人指出該疫苗能有效預防重症。既有批評指巴西當局公布的數據混亂，另一方面，印尼則已展開大規模接種科興疫苗的計劃，總統佐科維多多率先接種首劑……（點擊了解更多）

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美官員取消訪台

美國國務院1月12日宣布因應權力交接，宣布取消官員外訪計劃，當中包括國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）前往歐洲訪問、以及美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）訪問台灣的計劃，但路透社則指，蓬佩奧取消歐洲行程的背後原因，是歐洲官員拒絕見他……（點擊了解更多）

美國國務卿蓬佩奧的最後外訪計劃告吹，有消息指與遭歐盟冷待有關。圖為2020年11月24日，美國務卿蓬佩奧在首都華盛頓見記者。（Reuters）

社交平台再禁特朗普

社交平台與特朗普之戰未結束，影片平台YouTube 1月12日宣布移除總統特朗普（Donald Trump）頻道新上載的內容，指影片煽動暴力，違反政策，公司更禁止該頻道上載新影片或舉行直播最少七日。另一方面英國媒體報道，大量在支持特朗普運動中的較極端派，他們的帳戶、專頁及群組也被Twitter及Facebook停用及禁止使用，令特朗普支持者紛紛轉用較冷門的社交媒體，包括Parler、MeWe、Gab等......（點擊了解更多）

YouTube宣布移除總統特朗普頻道新上載的內容，指影片煽動暴力，違反政策。其他影片則仍然可以觀看。（網站截圖）

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