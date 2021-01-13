美國眾議院舉行彈劾特朗普程序　參議院共和黨人擬提早審理

美國眾議院1月13日舉行會議，討論彈劾總統特朗普（Donald Trump）議案，由於民主黨控制眾議院，預計在同日稱後時間的表決中，不會受到太大阻力。該黨表示一旦彈劾議案獲通過，就會即時交由參議院審理。

這場國會彈劾戰由民主、共和兩黨辯論會議規則，之後表決是否接受有關規則。國會之後會有兩小時討論彈劾條款，並估計在同日下午3時進行投票。外界估計彈劾議案會獲所有民主黨眾議員支持，再加上最少5名共和黨人倒戈下通過。

路透社引述一名共和黨參議員幕僚消息，指該黨不排除最快在15日於參議院審理彈劾議案，但強調現時未有最終決定。

而在會議舉行前，眾議院多數黨領袖霍耶（Steny Hoyer）向全國廣播公司（NBC）表示，議案通過後會立即呈交參議院。他在會上表言時，稱不認同共和黨人「加快彈劾只會導致國家更分裂」的言論，強調有人需為國會遭到衝擊而負責，而總統的行為就需要國會採取快速而清晰的行動，並指「如果這些行為不值得彈劾，那到底甚麼是可彈劾罪行？」

美國國會1月13日辯論彈劾總統特朗普，而在表決前，大批國民警衛隊在國會大樓內外戒備。（AP）

另外因應國會表決彈劾議案在即，大批國民警衛隊在國會內外部署。