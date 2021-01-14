烏干達總統大選投票開始　年輕歌手挑戰執政35年總統

烏干達1月14日舉行總統大選，38歲的反對派領袖、歌手瓦恩（Bobi Wine）正挑戰執政35年的總統穆塞韋尼（Yoweri Museveni）。瓦恩稱自己代表較年青的一代，穆塞韋尼則說自己是「穩定的代表」。這次選舉前也出現不少爭議，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）呼籲舉行包容、透明與和平的選舉。

烏干達人口有4,500萬，已登記的選民有逾1,700萬。票站在早上7時開門，不過多個地區票站延遲開放。投票結果預料不會於16日前公布。

今次有11人參選總統，候選人要得到過半票數才能直接當選，否則要舉行決勝投票。瓦恩能否成功挑戰穆塞韋尼是今屆選舉焦點。

76歲的穆塞韋尼自1986年擔任總統，長期執政的他正尋求第6個任期。

瓦恩步入政壇前是東非知名歌手，其歌曲談及貪腐、貧困和社會公義，他其中一首歌曲《Kiwani》更是2016年迪士尼電影《逐夢棋緣》（Queen of Katwe）的配樂。瓦恩2017年透過補選得到議會議席，並在2020年成為民族團結綱領黨（National Unity Platform）領袖。他得到國內年輕人認同，被認為是穆塞韋尼的頭號挑戰者。

選舉前社交媒體遭屏蔽

這次選舉前也有不少爭議，包括瓦恩的一名保鏢疑遭一輛軍車撞死，軍方則否認說法，另又有倡議人權者被捕等，烏干達通訊監管機構並在總統選舉前2天「封網」，屏蔽社交媒體和通訊應用程序。

聯合國秘書長古特雷斯1月13日通過發言人發表聲明，呼籲烏干達舉行包容、透明與和平的選舉，呼籲所有政客及其支持者避免使用仇恨言辭、恐嚇和暴力。