一分鐘看世界｜特朗普對華連環拳、世衛專家赴華、Twitter認衰？

今天是1月15日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：

特朗普對中國的「臨別禮」

美國總統特朗普（Donald Trump）的任期即將屆滿，不過其政府仍然繼續推出多項針對中國的措施，包括美國商務部把中海油列實體清單，而北京天驕納入軍事終端用戶清單。另外針對南海問題，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布限制涉及南海爭議的中國人員簽證。而國防部則公布新一批黑名單，限制美國民眾投資，當中包括小米……（點擊了解更多）

國會山莊嚴密布防

距離美國候任總統拜登（Joe Biden）1月20日的就職日愈來愈近，當地對一旦可能出現的示威也大為緊張，Airbnb取消在華盛頓的訂單、Facebook建議員工不要穿公司服飾，政府也在國會山莊嚴密布防，在20日舉行總統宣誓儀式前，將有約2萬名國民警衛軍陸續進駐華盛頓部署，聯邦調查局（FBI）也敦促全國警察首長保持高度戒備……（點擊了解更多）

圖為2021年1月13日，在美國國會大樓內，一名議員將食品遞給國民警衛隊成員。（AP）

眾議院表決彈劾特朗普案，大批國民警衛隊員駐守：

+ 7 + 7 + 7

第14條修正案

美國眾議院通過啟動對總統特朗普（Donald Trump）的彈劾，由於特朗普只剩數天任期，此舉目的不在於把特朗普踢下台，而是阻止他2024年再參選。輿論便指民主黨或動用憲法第十四條修正案，禁止特朗普再參選公職，但引用這修正案也存在兩個困難。至於在共和黨，對於是反對彈劾還是與特朗普割席，黨內也出現更多分歧……（點擊了解更多）

圖為1月13日，民主黨眾議院代表佩洛西簽署彈劾特朗普議案。（Reuters）

解構疫苗有效率

巴西布坦坦生物醫學研究所（Butantan Institute）在上周公布高達78%的科興疫苗有效率後，澄清該疫苗「總體有效率」為50.4%，說法混亂引起外界批評，到底目前新冠疫苗的高有效率是否存在謬誤？ 有效率是否巿民參考接種的唯一指標？（點擊了解更多）

六大疫苗種類，點擊了解：

Twitter：封殺特朗普或成危險先例

特朗普的Twitter帳戶遭到永久封殺，公司行政總裁多爾西（Jack Dorsey）1月14日為有關措施辯護，但承認此舉對自由而開放的全球互聯網帶來危險先例……（點擊了解更多）

世衛專家赴華

世界衛生組織派出15人專家組前往中國武漢調查新冠肺炎（COVID-19）病毒源頭，其中13人在1月14日順利抵達，但有另外2人因未通過檢測暫時未能入境......（點擊了解更多）

↓想知道其他國家民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

編輯精選

【國際Podcast】德國基民盟黨魁選舉在即 默克爾光環由誰接任？

專家有話說｜降級後對韓發出嚴厲譴責 金與正地位發生什麼變化？

9000嬰孩亡魂：愛爾蘭教會橫跨20世紀的悲劇

必看話題文章

澳洲警方公開通緝犯樣貌引熱議 皆因疑犯太靚仔 網民：來我家躲

Bitcoin︱程式員擁比特幣值2.2億美元 忘記密碼只剩兩次機會解鎖

歐洲食安局開綠燈 麵包蟲獲認證可安全食用

每天早上，讓你一分鐘看懂世界。

【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。